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Представитель Тихановской прокомментировал информацию о выделении Беларуси $900 миллионов из средств МВФ

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  • 24.08.2021, 9:36
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Представитель Тихановской прокомментировал информацию о выделении Беларуси $900 миллионов из средств МВФ

Факт зачисления денег не означает, что режим сможет ими воспользоваться.

Представитель Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович прокомментировал информацию о выделении Беларуси более 900 млн долларов из средств МВФ:

— Вступило в силу самое крупное в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) среди 190 стран-участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд. SDR, что эквивалентно $650 млрд. Совет управляющих Фонда одобрил его в начале августа этого года, а теперь эти средства поступили на счета в Фонде всех стран-членов МВФ.

Стоит прояснить несколько важных деталей.

1) Выделение SDR является многосторонним договором, в котором участвуют все члены МВФ и оно не связано с оценкой ситуации с правами человека в отдельных странах. Таким образом, ни в коем случае нельзя интерпретировать это решение МВФ и распределение SDR как непосредственно готовность финансировать нелегитимные власти в Беларуси либо как какое-либо их признание.

2) Факт зачисления SDR на страновой счет Беларуси в МВФ не означает, что режим сможет автоматически ими воспользоваться. Чтобы обменять SDR на свободно конвертируемую валюту, необходимо обратиться с официальным запросом в Фонд. Офис Светланы Тихановской, белорусская диаспора, НАУ и другие наши партнёры приложили много усилий для того, чтобы в случае, если нелегитимные власти обратятся с таким запросом, то МВФ мог бы отказать в поддержке конвертации СДР в валюту. Это в первую очередь вопрос легитимности, а не денег.

Мы продолжим работать над непризнанием Фондом легитимности нынешних «властей» Беларуси и ограничением доступа для них к счету SDR и проведения конвертации SDR в валюту. Этим вопросом Офис Тихановской занимался с апреля, работая на экспертном и политическом уровне. Кульминацией стал рабочий визит Светланы Тихановской в Вашингтон, где прошли переговоры с сенаторами и конгрессменами. Их результатом стали письма президенту США и представителям США в МВФ от представителей обеих палат Конгресса.

3) Cуществуют прецеденты, когда правительствам отдельных стран был заблокирован доступ к их SDR счетам в Фонде. Это произошло с Венесуэлой и совсем недавно с Афганистаном - по той причине, что легитимность властей данных государств вызывает серьезные сомнения и вопросы у международного сообщества.

4) Офис Светланы Тихановской вместе с другими демократическими силами и диаспорой продолжит информировать все официальные лица о событиях в Беларуси и указывать на недопустимость конвертации SDR в валюту при действующем в Беларуси режиме. В частности и прежде всего мы продолжим информировать Совет управляющих Фонда, Исполнительных директорах Фонда, правительства и министров финансов стран-членов МВФ».

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