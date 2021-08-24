В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет 1 24.08.2021, 9:42

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Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту.

Из столицы Афганистана, которую захватили талибы, Украина пытается эвакуировать своих граждан. Однако некоторые попытки сорвались из-за действий боевиков.

Об этом он рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Громадському радіо".

По его словам, последнюю неделю вся дипломатическая служба работала в режиме "краш-теста"

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", — рассказал Енин.

В конце концов 23 августа, из Кабула вылетел третий украинский самолет, который вечером приземлился в аэропорту "Борисполь". На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них - 41 украинец и украинка.

По его словам, в Афганистане еще находится не менее 50 украинцев.

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