Кардиологи рассказали, что будет со здоровьем, если каждый день есть картошку 8 24.08.2021, 9:48

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Специалисты назвали правильный метод употребления блюд из картофеля.

Есть картофель ежедневно нельзя, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Специалист объяснила, как это может отразиться на здоровье человека, пишет rosbalt.ru.

По словам Кореневич, картофель содержит большое количество простых углеводов. Так, одна вареная картофелина – это примерно столовая ложка сахара.

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«Четыре вареных картофелины содержат дневную норму сахара. Если мы превышаем эту норму, то начинаем своему здоровью очень сильно вредить», – отметила врач.

Съев порцию картошки, далее в течение дня уже нельзя добавлять в чай сахар или есть хлеб, чтобы не набрать лишний вес и не нанести удар организму, предупредила специалист.

Лучше есть картошку редко и в первой половине дня, а также не сочетать блюда из нее с мучными продуктами.

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