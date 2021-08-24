закрыть
24 августа 2021, вторник, 11:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин вызвал Лукашенко в Москву?

11
  • 24.08.2021, 9:54
  • 16,646
Путин вызвал Лукашенко в Москву?

Телефонный разговор произошел после встречи главы Кремля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

23 августа вечером Лукашенко и Путин разговаривали по телефону.

Как сообщает пресс-служба Таракана они «обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, говорили о союзных программах», передает telegraf.by

Кроме этого Путин и Лукашенко обсудили учения Запад-2021, которые пройдут в сентябре. Договорились они и «о графике контактов в ближайшее время».

Примечательно, что телефонный разговор произошел после встречи Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла 20 августа.

Редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Меркель и Путин на встрече обсуждали и Беларусь.

«Они заняли прямо противоположные позиции и конечно я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Скажем так. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев