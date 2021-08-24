Путин вызвал Лукашенко в Москву?11
- 24.08.2021, 9:54
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Телефонный разговор произошел после встречи главы Кремля с канцлером Германии Ангелой Меркель.
23 августа вечером Лукашенко и Путин разговаривали по телефону.
Как сообщает пресс-служба Таракана они «обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, говорили о союзных программах», передает telegraf.by
Кроме этого Путин и Лукашенко обсудили учения Запад-2021, которые пройдут в сентябре. Договорились они и «о графике контактов в ближайшее время».
Примечательно, что телефонный разговор произошел после встречи Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла 20 августа.
Редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Меркель и Путин на встрече обсуждали и Беларусь.
«Они заняли прямо противоположные позиции и конечно я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Скажем так. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — сказал он.