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В оккупированном Крыму неизвестные «партизаны» повредили газопровод

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  • 24.08.2021, 9:57
  • 2,594
В оккупированном Крыму неизвестные «партизаны» повредили газопровод
иллюстрационное фото

Газовая труба повреждена механическим способом.

В оккупированном Крыму неизвестные повредили газопровод в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом со ссылкой на российские СМИ, пишет «ОстроВ».

Оккупанты заявили, что «осмотр места происшествия позволил установить, что газовая труба повреждена механическим способом». При этом о масштабах повреждения ничего не сообщается.

«И возможно, имеют место противоправные действия неустановленных лиц», — добавили в полиции.

«Специалисты газовой службы сейчас восстанавливают нарушенную газовую артерию, а следователи осматривают место ЧП. Проводятся мероприятия для установления и задержания лиц, возможно причастных к совершению преступления», — заявили в полиции.

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