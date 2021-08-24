В оккупированном Крыму неизвестные «партизаны» повредили газопровод

В оккупированном Крыму неизвестные «партизаны» повредили газопровод5
- 24.08.2021, 9:57
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Газовая труба повреждена механическим способом.
В оккупированном Крыму неизвестные повредили газопровод в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом со ссылкой на российские СМИ, пишет «ОстроВ».
Оккупанты заявили, что «осмотр места происшествия позволил установить, что газовая труба повреждена механическим способом». При этом о масштабах повреждения ничего не сообщается.
«И возможно, имеют место противоправные действия неустановленных лиц», — добавили в полиции.
«Специалисты газовой службы сейчас восстанавливают нарушенную газовую артерию, а следователи осматривают место ЧП. Проводятся мероприятия для установления и задержания лиц, возможно причастных к совершению преступления», — заявили в полиции.