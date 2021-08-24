В оккупированном Крыму неизвестные «партизаны» повредили газопровод 5 24.08.2021, 9:57

2,594

иллюстрационное фото

Газовая труба повреждена механическим способом.

В оккупированном Крыму неизвестные повредили газопровод в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом со ссылкой на российские СМИ, пишет «ОстроВ».

Оккупанты заявили, что «осмотр места происшествия позволил установить, что газовая труба повреждена механическим способом». При этом о масштабах повреждения ничего не сообщается.

«И возможно, имеют место противоправные действия неустановленных лиц», — добавили в полиции.

«Специалисты газовой службы сейчас восстанавливают нарушенную газовую артерию, а следователи осматривают место ЧП. Проводятся мероприятия для установления и задержания лиц, возможно причастных к совершению преступления», — заявили в полиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».