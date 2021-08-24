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«Какие цены, ошалеть»: как собрать ребенка в школу и остаться с деньгами

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  • 24.08.2021, 10:03
  • 3,084
«Какие цены, ошалеть»: как собрать ребенка в школу и остаться с деньгами
Фото: Белсат

Белорусские родители хватаются за голову.

Чем ближе сентябрь и начало нового учебного года, тем больший ажиотаж можно наблюдать на рынках и в магазинах со школьными товарами. В магазине возле полочек с пластилином, красками и фломастерами – сосредоточенные женщины с бумажками в руках проверяют пункты списка того, что нужно приобрести.

«Какие цены, ошалеть», – с большими глазами выворачивает из-за угла павильона с одеждой молодой мужчина. С ним за руку идет маленький мальчик, который с любопытством оглядывается на соседний павильон с машинками и самолетами.

Корреспонденты «Белсата» присоединились к предшкольному переполоху и посмотрели, сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году.

Еще в июле утихшие на время школьных каникул родительские чатики вдруг ожили: стал известен список того, что нужно приобрести ученикам начальной школы. В перечне – 30 пунктов: первые четыре – одежда и обувь, остальное – школьные принадлежности. Если собираться в последний момент, можно сойти с ума, особенно если ребенок идет первый раз в первый класс. Поэтому лучше приобретать все поэтапно.

Что нам нужно:

одежда делового стиля и обувь,

форма для занятий физкультурой,

рюкзак и мешок для обуви,

канцелярские товары.

Школьная и спортивная форма

Требования к школьной форме могут быть разные – их определяет администрация. Но общее требование – деловой стиль. Цвета: белый, черный, серый, синий. На рынке можно найти одежду белорусского, российского и турецкого производства, много где со скидкой. Посмотрите, например, что предлагает в этом году Беллегпром. Что-то более стильное и брендовое нужно искать в торговых центрах в фирменных магазинах, но и цена будет соответственно выше.

На самом деле деловой стиль – это не обязательно что-то скучное и формальное, «белый верх – черный низ». При желании можно найти симпатичные недорогие вещи, а если вы заглянете на коридоры какой-нибудь городской гимназии и посмотрите на стильных девушек старших классов, то поймете, что современные дети что попало на себя не наденут, и можно найти модное решение в любой ситуации.

Конечно, следует приобретать изделия хорошего качества, отдавать предпочтение натуральным тканям, ведь синтетика быстрее загрязняется, нарушает теплообмен и воздухопроницаемость. Она может присутствовать в составе, но лучше не свыше 30-40 %. На качество стоит обратить внимание и при выборе спортивной одежды. Костюм должен быть легким и комфортным.

Комплект для девочек:

пиджак (от 40 руб.), платье (32-45 руб.) или сарафан (от 40 руб.), юбка (от 23 руб.), брюки (от 38 руб.), жилет или кардиган (от 40 руб.), блузки с длинным и коротким рукавом (30-45 руб.), водолазка для холодного времени года (25 руб.), туфли (от 42 руб.) и / или сменная обувь, колготы (от 6 руб.).

Комплект для мальчиков:

гарнитур из пиджака, штанов и жилета (60 руб.), брюки на смену (от 30 руб.), разноцветные рубашки с длинным и коротким рукавом (от 20 руб.), водолазка (от 20 руб.), свитер (от 30 руб.), туфли и / или сменная обувь (от 59 руб.)

Заметим, что лучше выбирать одежду вместе с детьми. Иначе вы рискуете не только просчитаться с размером, но и услышать сакраментальное: «Ну что это за отстой вы мне купили? Я не буду этого носить!»

Школьная форма для девочек стоит в среднем 250 руб., для мальчиков – 200 руб.

Спортивный костюм (ветровка, майка, брюки, для девочек можно еще леггинсы) и кроссовки должны быть качественными и комфортными, но не стоит переплачивать за что-то модное и брендовое. В среднем на одежду для физкультуры потратите рублей 75, плюс кроссовки от 50 руб.

Обувь

Если по правилам дети должны ходить в сменной обуви, купите удобную «сменку» и мешок для нее. Мешок должен быть вместительным, чтобы ваш школьник мог хранить в нем осенние туфли и зимние сапожки (стоит в среднем 10 руб.).

Экономить на обуви не стоит. Ребенку должно быть удобно и комфортно. А у качественной обуви есть больше шансов пережить школьный год с пробежками на переменках по коридорам и спотыканием о пороги.

Канцтовары

Нам понадобятся: тетради в клетку и линейку на 12 листов, обложки для тетрадей, обложки для книг, шариковые ручки, набор карандашей, линейка, ластик, пенал, дневник, ножницы, цветная бумага, цветной и белый картон, клей и клей-карандаш, акварельные краски, гуашь, кисточка, пластилин, альбом для рисования, фломастеры и другие мелочи.

Здесь есть свои нюансы. Качественные карандаши с насадками найти проблематично. Можно купить дешевые, но они ломятся и крошатся. Из собственного опыта скажем, что одни из самых качественных карандашей изготавливает бренд «Mаped». То же самое и с пластилином – дешевый воняет и не мнется. Лучше всего брать «Луч». На кисточках вас может удивить подпись типа «пони» или «коза». Это тип ворса, из которого они сделаны. Выбирайте «белку» – не прогадаете.

В среднем на полный комплект нужно потратить рублей 90.

Рюкзак/ранец

Рюкзак влияет на позу ребенка, поэтому внимательно к этому отнесемся. Не покупайте портфели-сумки прямоугольной формы без лямок, которые нельзя носить за спиной. Педиатры рекомендуют покупать учащимся младших классов ранцы, а ученикам 5-11 классов – рюкзаки.

В отличие от рюкзака у ранца всегда есть две лямки, жесткий корпус, ортопедическая спинка с мягкими накладками. Все это очень важно, чтобы не испортить осанку вашего школьника.

При выборе ранца учитывайте его вес, размер, комплектацию и наличие светоотражающих элементов (чтобы его владелец был более заметен на дороге). Детям в возрасте 6-8 лет покупают ранцы весом не более 2 кг. Есть и универсальное правило – вес рюкзака должен составлять примерно десятую часть от веса ребенка. Ранец должен плотно прилегать к спине, не выходить за линию плеч и не свисать ниже уровня крестца (поясницы).

Цена: от 45 рублей.

И еще несколько советов напоследок

Стоимость канцелярии от сети гипермаркетов куда ниже, чем в детских магазинах и на прилавках рынка. В интернете тетради, пеналы, карандаши стоят дешевле, поэтому современные родители часто покупают вещи онлайн (взгляните на oz.by, 3kota.by, darvish.by). многие магазины предлагают к новому учебному году скидки до 10% на канцелярские товары.

Мониторить цены на школьную одежду и обувь можно на сайтах детских магазинов buslik.by, kupalinka.com, marusya.by и marko.by. некоторые магазины предлагают одеться по сниженной до 40 % цене, а обувь можно найти на ликвидации со скидкой в 50 %. Рыночный же ценник обычно в полтора, а то и в два раза меньше магазинного.

Можно выиграть от покупок больше, если следить за акциями в магазинах и торговых центрах, обычно в отдельные дни там делаются скидки именно на школьные вещи.

Заглядывайте также в интернет-барахолки.

Сколько стоит собрать ребенка в школу: официально

Чиновники каждый год подсчитывают, сколько денег родители отдадут на подготовку ребенка к школе. В этом году официальные цифры таковы: для младших классов от 266 до 804 руб., старших – от 349 до 978 руб.

В эту сумму входят одежда, обувь, галантерея и школьные принадлежности. В 2020 году «портфель школьника» стоил родителям 221-879 руб.

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