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Экономист рассказал, что значит вылет госбанков Беларуси из международного рейтинга Fitch

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  • 24.08.2021, 10:19
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Экономист рассказал, что значит вылет госбанков Беларуси из международного рейтинга Fitch

Санкции подтачивают всю финансовую систему режима.

Международное финансовое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка. Причина — санкции. Участие в международной рейтинговой системе определяет многие вещи, например, проценты займов у иностранцев, вероятность инвестиций, величину страховки сделок.

Что значит выбывание из рейтинга, «Нашей Ниве» объяснил экономист Дмитрий Крук:

«Отзыв рейтинга подсанкционных банков со стороны Fitch я бы интерпретировал как высказывание с их стороны: «в текущих условиях стандартный подход оценки кредитоспособности в отношении этих банков перестает работать, дальше может быть что угодно».

Сам по себе отзыв рейтинга, скорее, не имеет «автоматических» последствий, в виде досрочного погашения иностранных займов (хотя, допускаю, подобное обязательство может присутствовать в отдельных сделках), отзыва средств иностранных банков и так далее.

Поэтому пока я бы не стал говорить о быстром эффекте в отношении всей финансовой стабильности. Но это очень существенный фактор, укрепляющий негативные побочные и информационные эффекты от санкций.

Полагаю, это скажется на готовности вкладчиков держать свои депозиты в этих банках, повлечет дальнейшее вынужденное сокращение пассивов, ухудшение состояния ликвидности, и в конце концов будет сказываться на финансовом положении этих банков.

Также это существенно скажется на желании иностранных контрагентов иметь дело с этими банками, что также будет постепенно вести и к финансовым ухудшениям.

Говорят, капля точит камень, так и санкции, и связанные с ними шаги по рейтингу, «точат» финансовое положение как подсанкционных банков, так и (в результате их системной значимости для отечественного финансового рынка) перспективы финансовой стабильности в стране вообще».

Ряд государственных банков в связи с санкциями уже не может привлекать внешнее финансирование.

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