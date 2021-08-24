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Отступать некуда

  • 24.08.2021, 10:26
  • 1,948
Отступать некуда
Фото: ТАСС

Только от нас зависит то, что будет дальше.

В августе прошлого года мы выбрали не только жизнь без пересидента. Мы выбрали борьбу. Мирную, честную, открытую борьбу за свои голоса, пишет телеграм-канал «Белорусского Объединения Рабочих».

Все могло окончиться как и прежде: проигнорировали выборы, малая группа попыталась организовать пару маршей и… успокоиться.

Но нет. Мы проснулись утром, позавтракали, взяли паспорта и пошли в очередь, чтобы оставить свой голос. Мы уже знали, что будет дальше. Это и был выбор.

Сегодня странно слышать от людей фразы, а ля «мы не готовы», «нужно время» и так далее. Для чего? Что изменилось? Разве мы передумали? Разве отказались от своих слов? Едва ли.

Так что же изменилось сейчас? Что заставило нас усомниться в своей правоте и в своем единстве? Почему мы отказываемся от собственной победы? Только от нас зависит то, что будет дальше.

Мы смогли это в августе. Мы это сделаем.

Стачке быть.

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