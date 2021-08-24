Медики нашли 17 препаратов, эффективных против коронавируса 1 24.08.2021, 10:33

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Среди них есть даже одна биодобавка.

Ученые из Университета Мичигана (США) выяснили, что по меньшей мере 17 препаратов могут быть эффективны против коронавируса. Среди них есть также одна биодобавка, которая способна блокировать размножение вируса в клетках.

Речь идет про лактоферрин – белок, содержащийся в грудном молоке человека. Это вещество продают как пищевую добавку без рецепта. Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании MedicalxPress.

Отмечается, что лактоферрин, предположительно, может подавлять развитие и новых штаммов COVID-19, включая более заразный Дельта-вариант.

Вскоре ученые начнут проводить клинические испытания этой добавки, они изучат ее способность снижать вирусную нагрузку и воспаление у пациентов с коронавирусом.

Сообщается, что прежде чем отобрать 17 потенциальных лекарств от коронавируса, исследователи проанализировали более 1400 разных соединений. 10 из них исследовались впервые, а семь уже были известны ранее. Среди них – "Ремдесивир", который одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Девять из этих 17 препаратов, включая лактоферрин, показали "противовирусную активность в разумных дозах".

"Традиционно процесс разработки лекарств занимает десятилетие, а у нас просто нет десятилетия", – сказал Джонатан Секстон, доцент кафедры внутренней медицины Медицинской школы Университета Мичигана.

Он добавил, что все обнаруженные препараты, потенциально подходящие для лечения коронавируса, безопасны. Это значит, что можно приступать ко второй фазе клинических испытаний.

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