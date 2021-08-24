Где белорусский автовладелец может выгоднее всего заменить масло? 3 24.08.2021, 10:56

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Журналисты провели эксперимент.

Из Минска в Гомель ради замены масла не поедешь, как и из Витебска в Гродно. Но "спортивный интерес" превыше всего, поэтому эксперимент сегодня про ценообразование в целом, пишет для abw.by Татьяна Василевская. Где можно рассчитывать на более доступную замену?

По условию у нас Renault Duster 2017 года с дизельным двигателем 1.5, владелец обычно использует недешевое оригинальное моторное масло Castrol либо Elf вязкостью 5W30 с допуском RN720 и оригинальные фильтры, но в крайнем случае готов рассмотреть масло и фильтр других производителей. Еще один "подопытный" – Volkswagen Golf V, выпущенный в 2004 г., с бензиновым мотором 1.6. Хозяин этой машины менее требователен, поэтому для него мы будем просить 5 л бюджетного масла 5W40 и недорогой фильтр.

В Минске

Средняя стоимость моторного масла Castrol для нашего Renault в магазинах Минска около 125 руб., за фильтр возьмут 14 рублей. Самый низкий ценник на масло, который мы нашли, – 119,5 руб., верхняя планка в районе 140 рублей. Масло Elf для этого автомобиля обойдется в среднем в 139-140 руб., самое дешевое в Минске – 124 рубля. То есть самая бюджетная самостоятельная замена масла и фильтра в столице будет стоить от 133 руб. с маслом Castrol и 138 руб. с маслом Elf.

Что касается Golf, в одном из магазинов нам предложили в качестве самого бюджетного варианта пятилитровую канистру G-Energy за 52,10 руб. и фильтр стоимостью от 6 рублей. То есть за самостоятельную замену масла и фильтра мы заплатим около 60 рублей.

Может, нет смысла мучиться с заменой масла самостоятельно и можно найти выгодное предложение на СТО? Тем более что многие станции и автомагазины при покупке их масла предлагают скидку на замену или вообще делают ее бесплатно.

В одной из крупных сетей магазинов автозапчастей масло Elf нужного нам объема стоит 139 руб., еще 24 руб. возьмут за масляный фильтр. Зато замена на единственной в городе фирменной СТО будет бесплатной. Итого замена масла обойдется в 163 руб., что в целом приемлемо для человека, который не готов объехать весь город ради двух десятков рублей.

За 150 руб. со скидкой 30% нам заменят масло и фильтр у официального дилера Renault в Минске. Если вы приедете со своим маслом, скидки не будет, а работы по замене обойдутся в 45 руб., то есть заплатите около 178 рублей.

В одном из экспресс-центров замена масла с использованием материалов компании бесплатна, но, несмотря на это, при замене масла Castrol стоимость его с фильтром нам назвали в районе 160-180 рублей. Если мы приедем в центр со своим маслом, стоимость работ будет около 23 рублей. То есть если купить масло в интернет-магазине и приехать в центр на замену, есть вероятность сэкономить.

Еще на одной столичной СТО за полный комплекс с использованием масла Castrol нам выставили ценник почти 232 рубля. Литр масла здесь обойдется 33,90 руб., нам предложили фильтр Kneff за 52 руб., работы по замене при использовании материалов фирмы стоят 10 рублей. За работу, если клиент приедет со своими материалами, возьмут 22 руб., поэтому выгоднее сюда ехать со своим, тем более что масло и фильтр здесь все равно нужно заказывать за 3 часа до предполагаемого приезда. В качестве бюджетной альтернативы нам предложили масло Shell стоимостью 28,50 руб. за литр и топливный фильтр Purflux за 38 руб., то есть замена масла в кроссовере обошлась бы без малого в 190 рублей.

Что касается Volkswagen, самое бюджетное масло для него в одном из магазинов с фирменной СТО в Минске нашлось за 47 руб. за 5 литров, еще 12,30 руб. будет стоить фильтр. Итого за материалы выйдет около 60 руб., а если учесть, что замена на СТО сети будет бесплатной, выгода во времени и усилиях есть. На этом фоне самый бюджетный вариант с маслом G-Energy у дилера почти в 2 раза дороже – 117 рублей.

Но оказалось, что даже на обычных станциях стоимость может быть высокой, – в двух точках в Минске общая стоимость замены приближалась к 100 рублям. Если разобрать по составляющим: замена – 20 руб., само масло – от 70 руб. за 5 л, от 10 руб. стоит фильтр. На одной из СТО нам предложили альтернативу с маслом другого производителя, и тогда общая стоимость будет 85 рублей.

А что за МКАД?

В поисках дешевого сервиса мы позвонили на СТО Заславля и Смолевичей, однако стоимость работ по замене в разных местах там называли 20, 25 и даже 30 руб., то есть даже выше столичных расценок. Например, на СТО в Заславле общая цена замены составила 190 руб., из которых 30 руб. возьмут за работу, 140 руб. – 5 л масла Elf, около 20 руб. стоит фильтр.

На другой СТО работы вдвое дешевле, но дороже обойдутся материалы. За масло Elf придется заплатить 160 руб., еще 26 руб. будет стоить масляный фильтр. Итого общая стоимость работ составит 200 руб., к тому же масло и фильтр нужно заказывать заранее, за 2-3 часа до приезда. Еще на одной станции в этом городе 5 л масла стоят 155 руб., фильтр и работа – по 25 руб., то есть услуга обойдется в 205 рублей.

В Молодечно масло заменят за 15 руб. независимо от того, где оно было куплено, в наличии масла на "наш" Renault на СТО нет. Купить в этом городе масло Elf можно за 140 руб., еще 12 руб. будет стоить фильтр немецкого производства – оригинального фильтра в наличии не оказалось. Резюмируем: замена масла в Renault обойдется в 167 рублей.

На СТО при автомагазине в Жодино масло зальют в машину бесплатно, со своим придется заплатить 13 руб., если не нужно снимать защиту. Масло Elf для нашей машины там нашлось на разлив за 138 руб. за 5 л, оригинальный фильтр – 15 руб., то есть замена обойдется в 153 руб. – и пока это самая низкая стоимость из найденных нами, не считая самостоятельной замены и дилерской СТО.

Для немолодого Volkswagen цены в столичном регионе похожи на те, что в Минске. Например, в Слуцке на двух станциях масло заменят от 15 руб., если на машине нет защиты. Само масло на одной из них обойдется в 69,30 руб., а 14,60 руб. будет стоить фильтр, то есть всего мы заплатим около 100 рублей.

В Жодино стоимость масла для Golf в одном из автомагазинов составила около 76 руб., 15 руб. клиент заплатит за масляный фильтр. То есть при условии, что на СТО компании масло заменят бесплатно, общая сумма выйдет около 90 рублей.

В областных центрах

В Бресте в одном из центров замены масел за материалы с владельца Renault Duster возьмут 170 руб. – это стоимость масла Elf и фильтра, зато все заменят бесплатно. А вот на другом сервисе нужного нам масла не оказалось, зато предложили масло Motul стоимостью 235 руб. за 5 л, дополнительно 17 руб. нужно заплатить за фильтр – всего за замену владелец машины заплатит 252 рубля. Масло того же производителя из канистры обойдется в 182 руб., то есть при условии бесплатной замены на этой СТО мы оставим 200 рублей. С маслом клиента за работу тут возьмут 15 рублей.

На сервисе в Могилеве за работу берут 15 рублей независимо от того, привезет клиент свое масло или воспользуется маслом компании. Подходящее нам масло Elf будет стоить 134 руб. за 5 л, дополнительно 25 руб. нужно отдать за фильтр. Для Volkswagen предложили масло за 68 руб. за 5 л и фильтр за 10-15 рублей. То есть за Renault клиент заплатит здесь около 174 руб., за Volkswagen – от 93 рублей.

На другой СТО в Могилеве масло Castrol стоит 130 руб. за 5 литров. Сотрудник сказал, что в наличии есть и масло Elf, но оно выйдет дороже, потому что Castrol у них в бочке, а Elf – только в канистре. Фильтр обойдется в 15 руб., то есть клиент заплатит 145 руб., так как работы по замене тут бесплатные, то есть общая стоимость на 5 руб. ниже, чем в дилерском центре в Минске.

Для Volkswagen нам предложили масло G-Energy по 10 руб. за литр либо KroonOil за 11,50 руб., а также фильтр за 10 руб., то есть минимальная стоимость замены масла для этой машины – 60 рублей.

На одной СТО в Гродно услуга замены масла стоит как в Минске – 22 руб. независимо от того, будет клиент приобретать масло в сервисе или привезет свое. Масло Elf и фильтр обойдутся в дополнительные 130 руб., то есть стоимость замены масла на Renault составит около 152 рублей. А замена масла в Volkswagen вместе с работой облегчит кошелек на около 100 рублей.

В Гомеле и Кобрине мы нашли самый дешевый ценник на замену масла, привезенного клиентом, –- 10 руб. при условии, что во время работы не нужно будет снимать поддон.

Для удобства собрали примерные ценовые диапазоны в таблицу:

Bердикт

В результате выходит, что самые выгодные расценки на замену масла, если его привезет клиент, в Гомеле и Кобрине – мы нашли СТО, где за работу возьмут 10 руб., в то время как в Минске на некоторых СТО такую цену ставят, когда клиент покупает масло у них.

Станции, где масло в новом автомобиле заменят до 165 руб., нашлись в Минске, Жодино и Могилеве, однако не исключено, что выгодные места есть во многих крупных городах. Что касается "пожилого" Volkswagen, хорошие цены, сопоставимые с собственноручной заменой, нам пообещали в Минске и Могилеве, однако опять же уверены: если хорошо поискать, таких мест в Беларуси найдется больше.

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