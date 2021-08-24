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Арбузный батальон сильно постарел

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  • 24.08.2021, 10:47
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Арбузный батальон сильно постарел

Агрофюреру пора отправляться на свалку истории.

На этой неделе агрофашист занят агроповесткой. Вслед за саммитом ОДКБ, который подробно разобрали тут, должен был быть сбор арбузов. Однако два события в день – это уже сложно. В итоге чуть ли не впервые в истории арбузы собирали без главного арбузовода страны. Ну, и арбузный батальон сильно постарел. Вернее, был заменен на рабов из дипсервиса, пишет телеграм-канад «Ник и Майк».

В среду синепал будет кататься на комбайне. Дата для агрофюрера важная – 25 лет назад он поручил наладить сборку белорусских комбайнов на «Гомсельмаше». В общем, пусть катается.

Сделал бы что-то полезное для страны: ушел бы… А сейчас путь заказан исключительно на свалку истории.

В четверг по плану - «Белгоспищепром». Тематика из года в год одна и та же: заготовка фруктов и овощей, покупка излишков у населений, особенно в сельской местности.

Завершится рабочая неделя поездкой в Петриков накануне дня шахтера. В лучших традициях буквально весь город выгнали драить асфальт. В город привезли две фуры рулонных газонов, который раскатали прямо на бетонных плитах. По традиции день приезда намерены сделать нерабочим днем, чтобы исключить МЗКТ-2 и легендарное «Уходи».

Наверняка будет затронута тема командировки Головатого в Мурманск. Подробнее про эту влажную мечту агрофашиста мы уже рассказывали. Добавим, что что ж/д ветка Санкт-Петербург - Мурманск давно перегружена. Для того, чтобы запустить по ней еще и белорусский калий, нужно, чтобы российские олигархи отказались возить уголь и минеральные удобрения. Вы в это верите?

Ну, а мы все дружно учимся говорить «Нет!». Чтобы не гробить свою жизнь в рабском труде на хунту синепалого.

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