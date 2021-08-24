Арбузный батальон сильно постарел 4 24.08.2021, 10:47

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Агрофюреру пора отправляться на свалку истории.

На этой неделе агрофашист занят агроповесткой. Вслед за саммитом ОДКБ, который подробно разобрали тут, должен был быть сбор арбузов. Однако два события в день – это уже сложно. В итоге чуть ли не впервые в истории арбузы собирали без главного арбузовода страны. Ну, и арбузный батальон сильно постарел. Вернее, был заменен на рабов из дипсервиса, пишет телеграм-канад «Ник и Майк».

В среду синепал будет кататься на комбайне. Дата для агрофюрера важная – 25 лет назад он поручил наладить сборку белорусских комбайнов на «Гомсельмаше». В общем, пусть катается.

Сделал бы что-то полезное для страны: ушел бы… А сейчас путь заказан исключительно на свалку истории.

В четверг по плану - «Белгоспищепром». Тематика из года в год одна и та же: заготовка фруктов и овощей, покупка излишков у населений, особенно в сельской местности.

Завершится рабочая неделя поездкой в Петриков накануне дня шахтера. В лучших традициях буквально весь город выгнали драить асфальт. В город привезли две фуры рулонных газонов, который раскатали прямо на бетонных плитах. По традиции день приезда намерены сделать нерабочим днем, чтобы исключить МЗКТ-2 и легендарное «Уходи».

Наверняка будет затронута тема командировки Головатого в Мурманск. Подробнее про эту влажную мечту агрофашиста мы уже рассказывали. Добавим, что что ж/д ветка Санкт-Петербург - Мурманск давно перегружена. Для того, чтобы запустить по ней еще и белорусский калий, нужно, чтобы российские олигархи отказались возить уголь и минеральные удобрения. Вы в это верите?

Ну, а мы все дружно учимся говорить «Нет!». Чтобы не гробить свою жизнь в рабском труде на хунту синепалого.

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