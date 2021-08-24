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Играющий с туристами детеныш слона стал звездой Сети

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  • 24.08.2021, 10:59
  • 1,066
Играющий с туристами детеныш слона стал звездой Сети

Видеохит из сафари-тура.

Люди, отправившиеся в сафари-тур в заповедник «Саби Сэнд» (ЮАР), с большим удовольствием увидели, что их машиной заинтересовался симпатичный маленький слонёнок, пишет 120.su.

Юный слон очень заинтересовался, но в итоге разочаровался, ведь никто из туристов не вышел из автомобиля, чтобы составить ему компанию в играх.

Пришлось слонёнку возвращаться к маме, которая невозмутимо переходила дорогу чуть поодаль. Естественно, туристы остались очень довольны этой встречей, описав её как удивительное взаимодействие с невероятным маленьким животным.

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