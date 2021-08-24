Зеленский учредил в Украине новый государственный праздник 24.08.2021, 11:41

Владимир Зеленский

Он будет отмечаться в день крещения Киевской Руси князем Владимиром.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый праздник – День украинской государственности. Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа, передает gordonua.com.

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается... Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси-Украины. И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ", – сказал президент.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».