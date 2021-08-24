закрыть
24 августа 2021, вторник, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский учредил в Украине новый государственный праздник

  • 24.08.2021, 11:41
Зеленский учредил в Украине новый государственный праздник
Владимир Зеленский

Он будет отмечаться в день крещения Киевской Руси князем Владимиром.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый праздник – День украинской государственности. Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа, передает gordonua.com.

"Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается... Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси-Украины. И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ", – сказал президент.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад и праздничный концерт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев