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Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19 после вакцинации

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  • 24.08.2021, 12:00
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Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19 после вакцинации

Они отличаются у людей, привитых одной и двумя дозами вакцины.

По мере развития SARS-CoV-2 симптомы, которые он вызывает у людей, также изменились.

Например, потеря обоняния когда-то была одним из контрольных индикаторов COVID-19, но теперь это только 9-й наиболее часто регистрируемый симптом у тех, кто инфицирован и не вакцинирован, пишет cursorinfo.co.il.

Согласно исследованию, проведенному ZOE COVID-19 в Великобритании, существуют различия в том, как люди, которые еще не получили одну или две дозы вакцины, переживают болезнь. Хотя есть сходство в симптомах между теми, кто получил дозы вакцины, и теми, кто не вакцинировал, есть существенные различия, которые могут помочь вам определить, нужно ли вам проходить тестирование.

Симптомы COVID-19 у непривитых людей

Согласно исследованию, у людей, не получивших дозу вакцины, в настоящее время наиболее частыми симптомами являются:

Головная боль

Боль в горле

Насморк

Лихорадка

Постоянный кашель

Кроме этого, одышка была также наиболее часто встречающимся симптомом, разительно отличающимся от ранних стадий пандемии COVID-19. Симптомы у тех, кто получил одну дозу вакцины, были аналогичны симптомам невакцинированных.

Симптомы COVID-19 у людей, получивших одну дозу вакцины

Головная боль

Насморк

Боль в горле

Чихание

Постоянный кашель

«Один из первоначальных показателей стойкого кашля попал в пятерку основных симптомов, но по-прежнему уступает в рейтингах чиханию и насморку», — пишут авторы исследования.

У тех, кто получил две дозы вакцины, различия были еще более очевидными: постоянный кашель не входил в пятерку основных симптомов болезни.

Симптомы COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины

Головная боль

Насморк

Чихание

Боль в горле

Потеря обоняния

Сообщалось, что у тех, кто заразился COVID-19 после получения обеих доз вакцины, симптомы длились более короткий период времени, что свидетельствует о том, что они менее серьезно заболевают этим вирусом.

Помимо изменений самого вируса, объясняющих изменения симптомов среди непривитых, часть изменений может быть связана с демографическими характеристиками инфицированных.

«Есть несколько причин, по которым симптомы могут измениться. Включая тот факт, что те, кто был вакцинирован, испытывают менее серьезные симптомы, а также большее количество случаев, о которых сообщают молодые люди, у которых, как мы обнаружили, также наблюдаются другие, менее серьезные симптомы», — отметили медики.

Хотя симптомы у вакцинированных немного изменились, медики рекомендуют следующее: «Если вы сделали прививку и начали много чихать без объяснения причин, то вам следует пройти тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания».

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