Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19 после вакцинации

Названы наиболее распространенные симптомы COVID-19 после вакцинации1
- 24.08.2021, 12:00
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Они отличаются у людей, привитых одной и двумя дозами вакцины.
По мере развития SARS-CoV-2 симптомы, которые он вызывает у людей, также изменились.
Например, потеря обоняния когда-то была одним из контрольных индикаторов COVID-19, но теперь это только 9-й наиболее часто регистрируемый симптом у тех, кто инфицирован и не вакцинирован, пишет cursorinfo.co.il.
Согласно исследованию, проведенному ZOE COVID-19 в Великобритании, существуют различия в том, как люди, которые еще не получили одну или две дозы вакцины, переживают болезнь. Хотя есть сходство в симптомах между теми, кто получил дозы вакцины, и теми, кто не вакцинировал, есть существенные различия, которые могут помочь вам определить, нужно ли вам проходить тестирование.
Симптомы COVID-19 у непривитых людей
Согласно исследованию, у людей, не получивших дозу вакцины, в настоящее время наиболее частыми симптомами являются:
Головная боль
Боль в горле
Насморк
Лихорадка
Постоянный кашель
Кроме этого, одышка была также наиболее часто встречающимся симптомом, разительно отличающимся от ранних стадий пандемии COVID-19. Симптомы у тех, кто получил одну дозу вакцины, были аналогичны симптомам невакцинированных.
Симптомы COVID-19 у людей, получивших одну дозу вакцины
Головная боль
Насморк
Боль в горле
Чихание
Постоянный кашель
«Один из первоначальных показателей стойкого кашля попал в пятерку основных симптомов, но по-прежнему уступает в рейтингах чиханию и насморку», — пишут авторы исследования.
У тех, кто получил две дозы вакцины, различия были еще более очевидными: постоянный кашель не входил в пятерку основных симптомов болезни.
Симптомы COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины
Головная боль
Насморк
Чихание
Боль в горле
Потеря обоняния
Сообщалось, что у тех, кто заразился COVID-19 после получения обеих доз вакцины, симптомы длились более короткий период времени, что свидетельствует о том, что они менее серьезно заболевают этим вирусом.
Помимо изменений самого вируса, объясняющих изменения симптомов среди непривитых, часть изменений может быть связана с демографическими характеристиками инфицированных.
«Есть несколько причин, по которым симптомы могут измениться. Включая тот факт, что те, кто был вакцинирован, испытывают менее серьезные симптомы, а также большее количество случаев, о которых сообщают молодые люди, у которых, как мы обнаружили, также наблюдаются другие, менее серьезные симптомы», — отметили медики.
Хотя симптомы у вакцинированных немного изменились, медики рекомендуют следующее: «Если вы сделали прививку и начали много чихать без объяснения причин, то вам следует пройти тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются большему риску заболевания».