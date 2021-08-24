Хунта готовится к эвакуации в Зимбабве? 5 24.08.2021, 12:01

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Белорусский режим открывает посольство в этой стране.

Беларусь откроет посольство в Зимбабве. Сегодня в Национальном реестре правовых актов сегодня зарегистрировано постановление Совета министров №477 от 23 августа «Об открытии Посольства Республики Беларусь в Республики Зимбабве». Документ еще официально не опубликован. Его публикацию можно ожидать в ближайшие дни.

Сейчас у Беларуси нет загранучреждений в Зимбабве. Послом в этой стране по совместительству является посол Беларуси в ЮАР Александр Сидорук. Он также представляет нашу страну в Анголе, Мозамбике и Намибии.

В последнее время сотрудничество хунты с Зимбабве активно развивается. В прошлом году в стране открыли сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. При этом Зимбабве закупило отечественные тракторы, комбайны и другие машины на десятки миллионов долларов. Недавно стало известно, что белорусская компания будет строить в этой стране солнечную электростанцию за 125,5 млн долларов. В феврале 2019 года Виктор Шейман рассказывал, что правительство Зимбабве готово выделить Беларуси 10 тыс. га для выращивания манго. В марте этого года зимбабвийская пресса сообщала о скором создании аграрного СП с Беларусью, которое будет выращивать пшеницу, соевые бобы, кукурузу, заниматься производством говядины, молока и птицы, а также овощей

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Зимбабве за первое полугодие вырос на 67,2% до 15,3 млн долларов. При этом экспорт из нашей страны увеличился на 72,8% до 10,6 млн долларов, а импорт — на 55,6% до 4,68 млн долларов. В прошлом году белорусский экспорт в Зимбабве составил 24,1 млн долларов, а импорт из этой страны — 9,5 млн долларов.

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