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Что происходит с «Белавиа»?

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  • 24.08.2021, 12:09
  • 5,274
Что происходит с «Белавиа»?

Остаемся дома.

«Белавиа» продолжает избавляться от людей. В первую очередь увольняют «по собственному» тех, кто не был лоялен к нелегитимным представителям власти, пишет телеграм-канал «БОР».

На данный момент уволили уже около 50 специалистов, но многих это не беспокоит: люди в любом случае уходят сами, так как понимают, что после сентября закончатся рейсы в Турцию и Египет. В результате работники останутся без зарплат.

Большая половина парка при этом стоит. Последние несколько лет четырехдневка в аэропорту стала обыденностью. Каждый месяц сотрудников заставляют брать как минимум 3-4 выходных за свой счет.

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