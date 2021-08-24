Что происходит с «Белавиа»?1
- 24.08.2021, 12:09
- 5,274
Остаемся дома.
«Белавиа» продолжает избавляться от людей. В первую очередь увольняют «по собственному» тех, кто не был лоялен к нелегитимным представителям власти, пишет телеграм-канал «БОР».
На данный момент уволили уже около 50 специалистов, но многих это не беспокоит: люди в любом случае уходят сами, так как понимают, что после сентября закончатся рейсы в Турцию и Египет. В результате работники останутся без зарплат.
Большая половина парка при этом стоит. Последние несколько лет четырехдневка в аэропорту стала обыденностью. Каждый месяц сотрудников заставляют брать как минимум 3-4 выходных за свой счет.