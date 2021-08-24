закрыть
24 августа 2021, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Риге обнаружили 3,5 миллиона контрабандных сигарет из Беларуси

  • 24.08.2021, 12:18
  • 2,064
В Риге обнаружили 3,5 миллиона контрабандных сигарет из Беларуси

Они были замурованы в арболитовые блоки.

Служба государственных доходов Латвии обнаружила в Риге 3,54 млн контрабандных сигарет, замурованных в арболитовые блоки. Все сигареты с оригинальными акцизными марками Беларуси.

Как сообщает delfi, сигареты были обнаружены на основании оперативной информации, полученной Службой государственных доходов. Контрабанда из 3 541 800 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками находилась в ангаре в Рижском районе с блоками арболита.

Во время обыска были также обнаружены и изъяты 1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотических веществ, наличные деньги на сумму 1098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности или ID-карты с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и другие предметы, относящиеся к уголовному производству.

В Управлении налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов начат уголовный процесс.

Сообщается, что три человека задержаны, но их гражданство не разглашается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев