СМИ: Американские военные могут вскоре рассекретить тайное космическое оружие 24.08.2021, 12:16

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Основная цель военного руководства США – сдерживание атак на их сателлиты.

Американские военные чиновники обсуждают, стоит ли публично демонстрировать новые возможности космического оружия, сообщает онлайн-издание Breaking Defense (перевод — newssky.com.ua).

В докладе говорится, что высшее военное руководство, включая генерала Джона Хайтена, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, более года обсуждает, следует ли раскрывать секретное космическое оружие путем демонстрации его возможностей. Система вооружения, детали которой остаются неясными, была разработана как «Программа особого доступа», предназначенная для строго засекреченной информации.

Администрация Трампа рассматривала возможность раскрытия космического оружия уже на ежегодной конференции космического симпозиума в 2020 году – престижном мероприятии для национального оборонного сообщества. Идея заключалась в том, чтобы продемонстрировать технологию как валидацию космических сил и космического командования, которое отвечает за военные операции в космическом пространстве. Однако конференция была отменена из-за пандемии COVID-19.

Согласно отчету, военные чиновники рассматривали возможность представления оружия на космическом симпозиуме этого года, который состоится на этой неделе в Колорадо. Однако недавнее падение Афганистана, очевидно, приостановило и эти планы. Публичная демонстрация, если она состоится, скорее всего, пройдет в текущем году. Сообщается, что Хайтен является самым большим сторонником такого теста и уходит в отставку в ноябре.

Почему американские военные захотели публично продемонстрировать новое космическое оружие? За последние 15 лет несколько стран, в первую очередь Китай и Россия, продемонстрировали противоспутниковые возможности. Эти оперативные возможности могут быть использованы для нарушения, ухудшения или уничтожения космических систем США, сказал Брайан Виден, директор Secure World Foundation и соредактор отчета Global Counterspace Capabilities, вместе с Викторией Самсон.

Основная цель военного руководства США – сдерживание атак на их сателлиты. Решение публично продемонстрировать оружие указывает на то, что военачальники определили, что знание о его существовании удержит иностранных игроков от попыток вывести из строя спутники, поскольку такие атаки будут бесполезными.

«Это было бы способом для Министерства обороны заявить: «На самом деле наши спутники не так уязвимы», – сказал Виден. – У нас есть способы отражать атаки».

Неясно, будет ли новый потенциал США базироваться на земле или в космосе. В статье Breaking Defense предполагается, что система оружия может попадать в одну из следующих трех категорий:

Наземный мобильный лазер для ослепления разведывательных спутников противника

Радиочастотные помехи на борту военных спутников срабатывают с близкого расстояния

Мощная микроволновая система, установленная на спутниках-телохранителях, способна вывести из строя электронику.

Это объявление о новом оружии было сделано в связи с тем, что американские военные все чаще говорили о космосе как о «военной области». Администрация Трампа сослалась на милитаризацию космоса как на основание для создания Космических сил, и что в космосе может быть неизбежно возникновение конфликта в той или иной форме.

Помимо увеличения противоспутникового потенциала, продемонстрированного США, Китаем, Россией и Индией, некоторые страны также обращают внимание на космическое оружие. В 2019 году, например, французские официальные лица объявили о планах изучения таких концепций, как рой наноспутников, которые будут патрулировать несколько километров вокруг французских спутников, наземная лазерная система, чтобы слепить отслеживающие спутники, и, возможно, даже пулеметы на борту некоторых спутников.

«Этот момент действительно сигнализирует о том, что космос становится похожим на другие области, где будет происходить такое сочетание гражданской, коммерческой и военной деятельности», – сказал Виден.

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