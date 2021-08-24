Владимир Зеленский потроллил Януковича на праздновании Дня Независимости

Владимир Зеленский потроллил Януковича на праздновании Дня Независимости1
- 24.08.2021, 12:25
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Видеофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей торжественной речи к 30-летию Независимости Украины пошутил о беглом экс-президенте Викторе Януковиче.
Шутка рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов — Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко, информирует dsnews.ua.
Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и отметил, что каждый из регионов подарил государству важных фигур. Сначала глава государства поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом — Черниговщину за второго, Леонида Кучму, Сумскую — по третьего, Виктора Ющенко.
Когда же очередь дошла до Донбасса, Зеленский сделал паузу и поблагодарил восточному региону Украины по Леонида Быкова — талантливого художника, и спортсмена с мировым именем Сергей Бубка.
Так присутствующих ожидали, что Зеленский расскажет о експрезидента беглого — Виктора Януковича, в толпе зрителей начался смех. Шутка развеселил Порошенко, Ющенко и Кучму, присутствующих на праздновании.
При этом о Порошенко Зеленский также не упомянул, сказав, что Винниччина подарила Украине Василия Стуса.
"Ровенская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донетчина ... подарила нам Леонида Быкова и Сергей Бубка! Луганщина Владимира Даля, Кировоград подарила Карпенко Карого и Кропивницкого, а с ним — и театр. Житомирщина Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина Николая Лысенко и Оперу ", — сказал глава государства.