Владимир Зеленский потроллил Януковича на праздновании Дня Независимости 1 24.08.2021, 12:25

3,736

владимир Зеленский

Фото: 112.ua

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей торжественной речи к 30-летию Независимости Украины пошутил о беглом экс-президенте Викторе Януковиче.

Шутка рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов — Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко, информирует dsnews.ua.

Зеленский объяснял, почему украинский народ является единым, и отметил, что каждый из регионов подарил государству важных фигур. Сначала глава государства поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом — Черниговщину за второго, Леонида Кучму, Сумскую — по третьего, Виктора Ющенко.

Когда же очередь дошла до Донбасса, Зеленский сделал паузу и поблагодарил восточному региону Украины по Леонида Быкова — талантливого художника, и спортсмена с мировым именем Сергей Бубка.

Так присутствующих ожидали, что Зеленский расскажет о експрезидента беглого — Виктора Януковича, в толпе зрителей начался смех. Шутка развеселил Порошенко, Ющенко и Кучму, присутствующих на праздновании.

При этом о Порошенко Зеленский также не упомянул, сказав, что Винниччина подарила Украине Василия Стуса.

"Ровенская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донетчина ... подарила нам Леонида Быкова и Сергей Бубка! Луганщина Владимира Даля, Кировоград подарила Карпенко Карого и Кропивницкого, а с ним — и театр. Житомирщина Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина Николая Лысенко и Оперу ", — сказал глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».