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Ученые в Египте во время земляных работ нашли стелу фараона

  • 24.08.2021, 12:30
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Ученые в Египте во время земляных работ нашли стелу фараона

Удивительному артефакту 2600 лет.

Фермер случайно обнаружил стелу, которой 2600 лет. Крылатый солнечный диск и картуш фараона Априя расположен в ее верхней части. Под ним иероглифическое письмо. Априй правил Египтом в период 589-570 годы до н. э. Об этом сообщает Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Примерно в 100 км от Каира фермер подготавливал землю и обнаружил плиту из песчаника. Мужчина сразу позвонил в полицию по туризму и древностям. Он сообщил о странной находке и дождался приезда экспертов.

Длина стелы 230 см, а ширина 103 см, толщина плиты 45 см. Солнечный диск символизирует бога солнца Ра. Декоративный щит или как его еще называют картуш выполнен филигранно. На нем изображены герб, эмблема с надписью и 15 строк иероглифов.

Фараон Априй известен еще под именем Хааибра Уахибра. В годы его правления Египет был независимым государством. Столица его находилась на севере в городе Саис. Уже сейчас исследователи пытаются перевести надпись на стеле.

Археологи думают, что стела связана с военной кампанией, которую Априй внедрял на востоке Египта. В писаниях древнегреческого историка Геродота упоминается, что фараон проиграл в войне финикийцам. В противостоянии погибло очень много египетских солдат.

Из-за этого поражения в стране началась гражданская война, фараона убили и на престол взошел Амасис II. Историки надеются, что находка поможет восстановить точную хронологию тех событий.

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