Агентства по разоблачению Телеграм-канал «Серпом По»

24.08.2021, 12:37

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Недостачи в громких скандалах вокруг Кремля точно не будет.

Первый пошел. Главред признанного иноагентом «Проекта» заявил, что проект перезапустится под новым названием. «Проект» станет «Агентством» - в знак уважения к статусу иноагент, тяжеловесно пошутил Баданин.

Но шутки шутками, а очевидно, что все эти статусы иноагентов и нежелательных организаций, с помощью которых путинисты пытаются бороться с независимыми СМИ, – пустые хлопоты.

Проекты будут менять названия, места дислокации и по-прежнему вести свою деятельность по разоблачению путинского воровского государства.

Возможно, таким СМИ, как закрытым после блокировки Роскомнадзором проектам Ходорковского («МБХ-Медиа», «Открытые медиа»), а также «Дождю», «Важным историям» сложно будет работать на территории России. Вряд ли изданиям со статусом «иноагент», удастся и дальше зарабатывать на рекламе, как раньше хипстерская «Медуза». Недаром ее издатель Тимченко сокрушалась по поводу «разрушения бизнеса».

Бизнеса на разоблачении властей не сделать. Но желающие финансировать небольшие издания, специализирующиеся на расследованиях, разоблачениях, сливах – найдутся. Так же, как не переводятся поставщики этих самых разоблачений. И чем яростнее будет драка вокруг путинского пирога, тем больше будет желающих слить компромат на конкурентов. Да и на самого Путина, чья политика точечных коррупционных чисток не может не вызывать недовольства на средних и нижних этажах вертикали. Сидят люди, тихо воруют, отстегивают кому и сколько положено, а тут – бац – пожалуйте в камеру.

И гуляющие в экспертных кругах страшилки, что вслед за хабаровским и пензенским губернаторами на нары отправится еще с десяток руководителей регионов – вряд ли добавляют элитке оптимизма. Тем более что посадки фигур помельче идут почти в режиме нон-стоп. Так же, как и наезды на бизнес. Недавно осужденный инвестор Калви, страдающий в СИЗО больной фармацевт Шпигель, загорающие там же уже более трех лет грозные братья Магомедовы – только самые известные примеры.

В этой ситуации грамотный слив на конкурента, возможно, гарантия отвода беды от самого себя.

Поэтому музыка разоблачений будет сопровождать режим Путина «до дней последних донца». И звучать она будет куда громче, чем «Славься».

Недостачи ни в товаре, ни в заказчике, ни в потребителях точно не будет.

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