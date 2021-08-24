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В США сделан колоссальный прорыв в лечении коронавируса

  • 24.08.2021, 12:46
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В США сделан колоссальный прорыв в лечении коронавируса

Уникальный эксперимент провели в университете Вашингтона в Сент-Луисе.

Американские ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое может бороться со всеми известными штаммами COVID-19.

Как сообщается на сайте университета, эксперты выбрали девять самых эффективных для сопротивления вирусу частиц и протестировали их на грызунах.

Оказалось, что антитела SARS2-38 способны противостоять штаммам «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа» и «Йота». Они не дают белку-«шипу» коронавируса прикрепиться к клеткам и нейтрализуют инфекцию.

Специалисты выразили надежду, что новое антитело позволит быстро и надежно лечить зараженных. Они также отметили, что оптимальных результатов можно достичь с помощью комбинированной терапии.

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