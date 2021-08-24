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Al-Arabiya: Талибы не знают, что делать с попавшими к ним в руки самолетами и противотанковыми ракетами

  • 24.08.2021, 13:00
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Al-Arabiya: Талибы не знают, что делать с попавшими к ним в руки самолетами и противотанковыми ракетами
Фото: AFP

У боевиков нет профессиональных пилотов.

Боевики движения «Талибан» завладели несколькими американскими самолетами, вертолетами и противотанковыми ракетами, которые остались брошенными после начала вывода военных США из Афганистана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al-Arabiya (перевод — «Новая газета»).

По словам собеседников телеканала, талибы пока не решили, что делать с попавшей в их руки техникой. Однако, по данным Al-Arabiya, боевикам будет сложно ее использовать из-за отсутствия в их движении профессиональных пилотов. Кроме того, им негде обслуживать самолеты и вертолеты.

Сегодня талибы, объявившие неделю назад о полном контроле над территорией Афганистана, рассказали о планах создать совет из 12 человек для управления государством. В него они хотят включить несколько членов прошлой администрации, главу политического офиса талибов Абдула Гани Барадара, главу военной комиссии движения Мухаммеда Якуба и члена террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиля аль-Рахман Хаккани, а также Ахмада Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере. Единоличного лидера они назначать не планируют.

Тем временем в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранцев: накануне талибы потребовали завершить ее до 31 августа. Число эвакуированных американскими военными за последние сутки выросло до 42 тысяч человек, из них 16 тысяч удалось вывезти в последние сутки.

15 августа сторонники движения «Талибан» без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана и всеми погранпереходами. Местные жители, опасаясь преследования со стороны боевиков, направились в международный аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию.

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