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В Европе достигли рекордного уровня производства солнечной энергии

  • 24.08.2021, 13:03
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В Европе достигли рекордного уровня производства солнечной энергии

Лидируют Германия и Нидерланды.

Этим летом производство солнечной энергии в Евросоюзе достигло рекордной отметки в 10% от общей энергетики, подсчитали в независимом аналитическом центре по вопросам климата и энергетики Ember, пишет «Евро пульс».

В семи странах эта отметка выше средней: Германия и Нидерланды лидируют с долей в 17%. За ними следуют Испания (16%), Греция (13%), Италия (13%), Венгрия (12%) и Дания (11%).

Некоторые страны установили собственные рекорды по выработке солнечной энергии. За последние три года Венгрия нарастила долю солнечной энергии в 4 раза, Нидерланды и Испания – в два, а Эстония поднялась с нуля до 10%.

По подсчетам Ember, солнечные батареи все еще производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, поэтому, чтобы достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов до 55% к 2030 году, странам ЕС нужно удвоить количество солнечных установок.

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