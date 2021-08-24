Министр-коммунист Карпенко: Детские сады и школы стали опорой для цветной революции

Министр-коммунист Карпенко: Детские сады и школы стали опорой для цветной революции29
- 24.08.2021, 13:12
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Чиновник «прошелся» по частным учебным заведениям.
Министр образования Игорь Карпенко прошелся по частным учебным заведениям.
«Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорой для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня», — заявил он на Республиканском педсовете, передает «Наша Нива».
Карпенко подчеркнул, что «обучение и воспитание детей должно быть под пристальным контролем государства».