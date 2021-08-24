закрыть
24 августа 2021, вторник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Стрелял с Путиным в тире»: родственник берлинского «киллера на велосипеде» рассказал о его биографии

1
  • 24.08.2021, 13:26
  • 2,838
«Стрелял с Путиным в тире»: родственник берлинского «киллера на велосипеде» рассказал о его биографии

Всплыли неизвестные ранее подробности о покушении на Зелимхана Хангошвили.

Родственник «киллера на велосипеде» Вадима Красикова (арестованного после убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили и причастного ко многим другим заказным убийствам), Александр Водорез, в интервью The Insider, Bellingcat и Der Spiegel рассказал некоторые подробности биографии убийцы. Среди прочего, по словам Водореза, Красиков служил в «Вымпеле» еще со времен войны в Афганистане, лично общался с Путиным (и стрелял с ним в тире) и был в Украине во время расстрела Евромайдана.

— Александр, расскажите о себе в двух словах.

— В двух словах — бизнесмен из Харькова. Я юрист, но также занимаюсь сельским хозяйством, пишу в свободное время книги и стихи.

— А когда вы поняли, что знаете человека, причастного к убийству в Берлине Зелимхана Хангошвили?

— Это был конец 2019 года. Я увидел новость о том, что где-то, кажется, в горах Франции, какая-то российская база спецназа и шпионов. Там не было акцента на берлинском убийстве, но там в статье публиковались разные фотографии, и я увидел знакомое лицо, лицо Вадима. Я начал искать информацию и тогда уже увидел ваше расследование.

— Кем вам приходится Вадим?

— Он мой свояк. У меня есть жена Дарья, у нее родная сестра Катерина, он ее муж.

— Как давно вы знаете Вадима Красикова?

— С 2010 года. То есть к тому моменту я человека знал 9 лет и этого достаточно.

— Но на суде вы не смогли дать уверенный ответ, что опознаете арестованного.

— Я по понятным причинам не был искренен на суде, когда не признал прямо, что это он. Но вы поймите мою ситуацию: я приезжаю в Германию и вдруг мне говорят: «Мы тебе с безопасностью помочь не можем вообще». Я понимаю, что попадаю под удар российских спецслужб. Я говорю: «Подождите, может быть, есть какой-то формат?». Ну программа защиты свидетелей и все такое. «Нет, у нас это в отношении вас не работает». Я напрягся. Где-то в интернете писали, что я был не уверен. Я был уверен, что передо мной Вадим Красиков, я просто остановился, потому что понимал, что стою и сам себя приговариваю. Надо было все это пройти, переосмыслить и понять, как двигаться дальше. А в тот момент я сразу сказал: «Я не уверен. Я не готов сказать, он это или не он», хотя меня он был идентифицировал сразу.

— После показаний вы пытались связаться с Bellingcat и помочь в расследовании.

— Столкнувшись с обстоятельствами, которые мешали быть абсолютно откровенным в зале суда, я написал письмо Bellingcat, но оно, видимо, попало в спам.

— В какой-то момент вы узнали, что он имеет какое-то отношение к спецслужбам или к чему-то подобному?

— Катя, сестра моей жены, уехала в Москву работать. Тогда мы еще были мирные страны, все было ровно. Она там работала успешным менеджером в каком-то магазине, и в какой-то момент звонит сестра и говорит, что у нее появился мужчина, что он военный и в службах. Потом был случай, Катя говорит однажды: «Мы попали в аварию, и какая-то дама начала кричать, что у нее там брат или сват генерал полиции», а он достает какие-то свои документы, показывает, перед ним извиняются, и она поняла, что он офицер ФСБ. На тот момент, правда, она сказала, что ФСО. Это тогда я в первый раз — это было в 2010 или в 2011 году — все это услышал и понял, что он работает в спецслужбах России.

Какая-то дама начала кричать, что у нее брат генерал полиции, а он достал какие-то свои документы, и она стала извиняться

— На одной из фотографий, которые фигурируют в суде, на нем майка с эмблемой Центра специальных назначений ФСБ.

— Тут стоить помнить, что «Вымпел» ФСБ, который теперь входит в ЦСН, в первый раз засветился еще в Афганистане. Вадим в Афганистан попал уже в самом конце. Он получал образование в Рязанском воздушно-десантном училище, и как молодой офицер он проходил через Афганистан.

— Тогда он был просто десантником?

— Да, тогда он попал туда и там прошел первую кровь и все остальное. Это касательно того, что у него эмблема «Вымпел» на всех футболках. Он привозил какие-то календари, майки, и мы об этом как-то говорили, что это структура, с которой он дружит. В тот момент он, правда, сказал, что он не совсем в ней служит.

— Если не в ней, то где?

— Он в начале нашего общения сказал: «Давай так договоримся — ты мне вопросы не задаешь по моей работе, потому что правду я не скажу, а врать я не хочу». Меня это сразу заинтриговало. Сначала я думал, что он просто в ФСО и катается с Путиным, обеспечивает его безопасность, а потом вижу, что не сходится — Путин на месте, а он в командировке. Начинаю там сам себе все придумывать и складывать.

— То есть сам он никогда ничего не говорил о каких-то своих?

— Минимально. Только когда мы могли там несколько раз видеться за столом, сходить в баню, выпить. Однажды, например, мы заговорили про Французский легион. У меня в юности было желание туда записаться. Зацепились языками, и он со знанием дела рассказывает, мол, я туда ездил и все такое, а потом хоп — остановился и поехал дальше. А вот он обо мне знал все, и это тоже говорило о многом. Он говорил: «Я о тебе знаю вот, вот и вот» — раз и выдал мою историю. Это можно было знать, только входя в какие-то службы — позвонил, тебе дали какую-то анкету и рассказали все.

— Про награды он не упоминал?

— У нас про награды были разговоры два раза. Какой-то из бывших президентов Киргизии, не помню, какой, наградил его пистолетом. Он ездил в командировки туда довольно часто, там были какие-то сложные моменты, революция, он помогал его вывозить. А еще был момент — в нашу семью попала фотография, где он был в гражданском пиджаке, но с наградами. Какие там были награды, я не запомнил, видно только было, что не юбилейные, настоящие.

— А где это фото сейчас?

— Родители разорвали при обыске.

— Значит, сам Красиков не рассказывал особо о службе?

— Ну как сказать. Мы иногда ходили в баню и там были очень обстоятельные и интересные разговоры, по-трезвому и по-пьяному. У нас тогда был Янукович, которого я презирал все время, потому что для меня это был завхоз какой-то из Донбасса, а у них был Путин. И я как-то говорю: «У вас там Путин такой способный», а он говорит: «Никакой не способный» и начинает за него мне рассказывать. А я говорю: «Ты так говоришь, как будто про Путина что-то знаешь», а он: «Да, знаю». Слово за слово, и он мне рассказывает о том, что, где и как.

— У него было негативное отношение к Путину?

— У него было объективное отношение к Путину. Тогда еще не было войны, а он уже многое знал.

— Что именно он говорил о Путине?

— Что у них был какой-то формат общения. Подробностей я не знаю. Но когда мы стреляли с Вадимом в тире (он, кстати, очень хорошо стреляет), выяснилось, что он видел, как стреляет Путин, и, по его словам, стреляет он хорошо. Я тогда это все списывал на то, что он был ФСОшником, и только потом понял, что по его командировкам это не сходится. А командировок у Вадима было много, он, по его собственным словам, облетал весь мир.

— Вы часто с ним виделись?

— С 2010 года он прилетал каждый год, до событий Евромайдана. Я и сам был на Майдане тогда, и у меня даже было ощущение, я даже Даше сказал: «Знаешь, такое ощущение, что на меня через прицел смотрит Вадим». Почему я это сказал? Просто когда видишь силуэт человека и знаешь его походку пружинистую, как он плечами двигает. Лица-то у них у всех закрыты были. В это время они говорили родителям, что они поехали отдыхать куда-то с семьей, причем поехали в какую-то жаркую страну. А потом, ближе к концу Евромайдана, они появляются у нас в Харькове, приезжают на машине с украинскими номерами.

— В 2014 году Вадим Красиков был в Украине?

— 100%

— В каком месяце?

— По-моему, это было в январе. Они говорили, что уехали в какую-то жаркую страну, но потом оказалось, что они были в Киеве, а потом забеспокоились, что на фоне всех событий на Вадима с его явным русским акцентом будут косо смотреть, соседи уже стали говорить «вон, русские офицеры приехали», и они уехали в Харьков. .

— Это была еще зима?

— Это была середина января 2014 года, то есть еще до того, как они начали там палить. И они приехали на короткий срок, и как-то сама Катя сказала родителям: «Как Сашка относится к Вадиму?», а они: «А что ты так задала вопрос?». «Ну, у нас же там вот эти все развалы пошли, неприятности идут». Мы встретились, нормально пообщались. При мне была ситуация — ему звонит телефон, он берет трубку, с кем-то поговорил, потом сразу телефон разломал, карточку разломал и выбросил в мусорку. Я на все это смотрю и фильтрую. Еще интересный момент — он спрашивал меня, могу ли я распознать по номеру машины регион Украины. А у самого у него в багажнике я видел несколько разных автомобильных номеров.

— Это все зима 2014 года?

— Да, как говорил Путин: «Патриотически настроенные офицеры спасли господина президента Януковича». Я лично думаю, Вадим один из них был, тоже патриотический. Как-то все слишком сходится. А в конце 2014 года была какая-то заваруха, и он получил тогда какие-то награды, не знаю, за что и какие конкретно.

— Были еще какие-то странности типа «разломал телефон»?

— Еще в 2012 году он спросил меня, где в Украине можно купить пистолет. Я удивился, спросил, какой пистолет, он сказал, что желательно «Глок». Я сказал, что поспрашиваю ребят, и замял этот разговор.

— Так все-таки вы поняли, где именно он служил?

— Логика событий мне подсказывает, что он работает на специальных операциях. То, что он был и есть действующий офицер спецслужб, не вызывает ни малейшего сомнения. Когда ты смотришь на человека, ты всегда понимаешь, как он себя ведет — у него всегда был жесткий режим, он всегда сильный, подтянутый и подвижный, у него свой стиль разговора. Из какого он подразделения, я не скажу, он выходец «Вымпела». Мы с ним как-то сидим, говорим о здоровье, за колени, и он говорит: «Я вот так приседаю», а я говорю: «Ты приседаешь неправильно». Он говорит: «Да у нас в подразделении мужики такие, лет им по 70», я говорю: «Так 70 лет — это уже пенсионеры», а он: «Нет, у нас пенсионеров нет». Названия этой команды, фамилии людей я не могу сказать. Да, были фотографии на свадьбе, было видео, где ты кого-то видел мельком. Его группа была там рядом, приезжал какой-то генерал, появился и исчез.

— В последний раз он был в Украине в 2014 году?

— Да, потом не появлялся. Потом и сестра не приезжала. Как только началась война, у них был запрет, позабирали загранпаспорта.

— У них хорошие отношения, у Вадима с его женой?

— Я считаю, что у них были нормальные отношения, но я не знаю, что сегодня происходит. Я допускаю, что она была уверена, что он офицер спецслужб. Что сейчас с ней происходит, когда она узнала, что ее муж — это реальный убийца? Я могу понимать войну — это страшно, это ужасно, но это воюют солдаты. Я могу понять офицеров спецслужб, но я не могу понимать палачей. То есть, получается, приехал в любую страну и убил любого человека по желанию Путина.

— Сейчас поддерживается какое-то общение между сестрами?

— Как только у нас прошел обыск, они сразу полностью закрылись. Я подозреваю, что они сменили адрес в Крыму.

— После берлинского убийства сестры успели о чем-то поговорить между собой?

— Общались довольно обстоятельно и долго. После убийства Катя стала говорить: «Вадик задержался в командировке». Мне уже все предельно понятно, но я молчу. У меня жена рослая, но она как ребенок. Как я ей скажу?

— Но в какой-то момент сказали?

— Где-то за полгода я ей сказал: «Даша, прими информацию. Мне тяжело нести, вы чего-то ждете, а события идут развиваются таким путем». Показал ей информацию, она посмотрела. Она восприняла адекватно. Когда пришли с обыском, она уже все понимала и говорила о нем негативно, потому что из-за него к нам пришли неприятности.

— Когда вы показали информацию об убийстве, какие у нее были эмоции?

— Ну как всегда, поплакала, попричитала, но только в сторону сестры. Она понимает, что если завтра Фемида Германии сработает правильно, то у него пожизненно. Фактически малая осталась без отца.

— После того, как она узнала, она успела эту ситуацию обсудить с сестрой?

— Диалога по этой теме вообще не велось ни разу. Когда к нам пришли с обысками, тесть с тещей вспомнили, что «Катя нам говорила, что если у вас вдруг что-то случится, вы никуда не идите, не нанимайте адвоката, пускай все идет как идет». Катя ни разу не подавала сигнала за это время, что вот такая сложилась ситуация.

— В 2011 году он, как вы говорите, показывал удостоверение сотрудника спецслужб, а на момент убийства, как вы думаете, он был еще сотрудником или уже ветераном?

— Я знаю лишь, что в 2016 году ему дали награду и новое воинское звание полковника, я ему говорю: «Тебя можно поздравить? Ты уже полковник. А что не генерал?», а он говорит: «Ну я, наверное, не такой мерзавец, как все».

2016 году ему дали награду и новое воинское звание полковника

— Это 2016 год?

— Это уже была война, и мы не виделись, но по телефону разговаривали.

— Вы общались и в последние годы?

— Все время, до 2019 года. Мы в 2019 году с ним говорили еще о наших выборах.

— Это когда Зеленского выбирали?

— Да.

— Его жена официально имела бизнес, вы что-то об этом знаете?

— Только если формально на нее было что-то записано, она вела жизнь домохозяйки. Он всегда привозил очень высокие гонорары.

— Хорошие это какие?

— 10–15 тысяч долларов в месяц.

— То есть у них была хорошая машина, хорошая квартира?

— Да, всегда новая машина – BMW X5, Porsche Cayenne.

— А, кстати, о родителях, они когда поняли, кто он такой, как к этому отнеслись?

— Ну на самом деле уже когда все произошло и когда я вернулся из Германии, я их пригласил домой и сказал: давайте мы поговорим откровенно. Ну естественно шок, слезы, такое все.

— То есть родители Кати узнали, где ее муж, только пару недель назад?

— Они верили в какие-то сказки про командировки, про неприятности.

— Красиков часто летал на Кипр, он там отдыхал?

— Недвижимости где-то за рубежом своей не было. Про Кипр не знаю, знаю только, что они часто летали и брали лучшие отели.

— Вообще-то сотрудников ФСБ за границу мало куда пускают.

— Если человек с элитного подразделения ездит по всему миру расстреливать людей, то кто ему запретит куда-то полететь отдохнуть, как-то не совсем логично.

— Вы думаете, публичность как-то может вас обезопасить?

— Мы сейчас берем это, подсвечиваем. Если я буду на свету, у меня будет меньше риска. Если я буду понимать, что меня защищает какая-то группа, я готов идти дальше. С этим решением я пришел и сказал, что готов двигаться дальше.

— Но то, что вы говорите нам, вы сможете в суде тоже повторить?

— Да. Сейчас смогу.

— Как вы думаете, какое влияние на судьбу Вадима окажет то, что вы сейчас рассказываете?

— Ну, я уверен, что он получит пожизненное

— Какое ощущение было у вас, когда вы увидели его в суде? Все-таки угрозы от него звучали, потому что он же спецназовец, у него психологически так…

— Ну давайте так, мне же не 20 лет, я как бы внутри не трус. Есть разумные страхи, есть неразумные страхи. Мне его бояться нечего. Я, если говорить цинично, готов войти в его камеру и сказать: «Друг, слушай, давай поговорим за жизнь — в чем ты прав, в чем неправ». Может, тебя подставили, может, так надо было, может, тебе надо покаяться, я этого не боюсь. Единственное, из-за чего я затормозил, — это из-за того, что в тот момент я вдруг понял, что вот я один, и вот это ощущение «я один», а за спиной у меня четверо сыновей, жена и ты как бы думаешь — не очень хорошо воспринимаешь ситуацию. Я уже, знаете, после судов, уже перед самолетом сажусь и думаю — ну неправильно, это надо сейчас поднимать, высвечивать, раскручивать и двигаться.

— Вы говорите «подставили» — вы думаете, есть вероятность, что его кто-то подставил?

— Ну, у них уже была подобная ситуация, я помню, тогда было много шума. Это, наверное, был 11-й или 12-й год. Где-то они еще что-то исполняли.

— А под «прошел шум» вы что имеете в виду? Что Катя или кто-то начал реагировать?

— Да, Катя, вот это «его подставили», это она сказала уже когда последний раз говорила с родителями. «Тут неприятности», «подставили».

— Кстати, вы знаете, каким был последний разговор Кати с родителями?

— У нас обыск прошел в конце февраля, и вот буквально сразу же родители позвонили Кате, так и так, у нас обыск, и после этого она сразу потерялась.

— Мама вашей супруги и Кати звонила маме Красикова еще в конце 19-го года?

— Они общались, они ездили в гости. Отец Вадима чуть больше года назад умер от рака, а маму сейчас перевезли ближе к Москве. Его брат, Андрей, перевез ближе к Москве, чтобы было удобнее ездить.

— А где работает Андрей, неизвестно?

— У Андрея бизнес какой-то. Я пытался поговорить с Вадимом, узнать, какой там бизнес у его брата, может, что-то вместе бы делали, но он ответил: «Там очень большие деньги, тебе оно не надо». Ну не надо и не надо.

— Очень большие деньги?

— Да. Ну они не дружили между собой, два брата. Не знаю, может быть, Андрей все знал давно. У меня же поменялось отношение. Одно дело — даже это офицер армии врага, ты его воспринимаешь как офицера, воина. А другое дело — когда ты воспринимаешь как убийцу, который стреляет в затылок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев