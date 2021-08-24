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Медики назвали популярный напиток, который препятствует заражению коронавирусом

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  • 24.08.2021, 13:34
  • 9,578
Медики назвали популярный напиток, который препятствует заражению коронавирусом

Специалисты из Северо-Западного университета США утверждают, что достаточно даже одной чашки кофе в день.

Эксперты Северо-Западного университета США утверждают, что употребление даже одной чашки кофе в день может снизить вероятность заражения коронавирусом, пишет cursorinfo.co.il.

Конечно, утверждать, что кофе защищает от вируса нельзя, но исследователи установили, что люди, которые выпивают одну или больше чашек кофе в день, на 10% реже заражаются коронавирусом по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе.

Специалисты объясняют это тем, что употребление кофе взаимосвязано с такими биомаркерами как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли — альфа, которые могут вызывать тяжелое течением COVID-19.

По мнению ученых, эффект кофе как средства стимулирования иммунитета правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения.

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