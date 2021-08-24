Как потяжелеют жировки в Минске и регионах 2 24.08.2021, 13:40

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С 1 сентября за техобслуживание лифта, уборку и освещение подъездов будем платить по-новому.

С сентября 2021 суммы в эти графы жировки будут начислять исходя из метража квартиры, а не количества прописанных, как это было ранее. Изменения предусмотрены указом №490, подписанным еще в конце 2020 года. Сайт kp.by посчитал, насколько изменится плата за услуги.

По-новому начисления будут происходить по трем услугам. Так, за техническое обслуживание лифта теперь придется платить не фиксированные 1,43 рубля за каждого прописанного, а 0,0584 рубля за квадратный метр площади.

По аналогичному принципу изменится порядок формирования тарифа за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома. Проще говоря, за уборку подъезда. Если раньше в столице ценник составлял 0,85 рубля за одного зарегистрированного и 0,71 рубля в областях, то с 1 сентября стоимость составит, соответственно, 0,0362 и 0,0407 рубля за «квадрат». Никакой ошибки нет – в областях тариф окажется выше.

Что касается электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, то здесь порядок цифр следующий. По старым расценкам и в Минске, и в областях приходилось платить 0,71 рубля с прописанного. Ныне, исходя из метража, стоимость услуги установлена на уровне 0,0198 рубля в регионах и 0,0224 зайчика в столице.

Получится ли сэкономить в Минске и регионах?

Все зависит от размера апартаментов. Проведем нехитрые расчеты.

Допустим, вы владеете средней двухкомнатной квартирой в столице, площадью 48 кв. м в которой прописано двое. Ранее в совокупности за три услуги вы ежемесячно оплачивали 5,98 рубля. Исходя из новых правил расчета сумма немного уменьшится – до 5,61.

Подобьем стоимость для регионов при схожих условиях. До нововведения за три услуги пришлось бы заплатить 5,7 рубля. После цена поменяется лишь на третьей цифре после запятой и составит 5,7072 рубля. То есть, жителям за пределами МКАД сэкономить не получится.

А если размер вашей квартиры, при таком же количестве зарегистрированных, 80 квадратных метров, то затрата вырастут ощутимо. В столице придется отдать почти червонец – 9,36 рубля. За пределами кольцевой получится сумма, равная 9,51 рубля.

В этом году это уже не первый случай изменения порядка начисления платы за ЖКУ.

Так, с 1 июня в белорусских квитанциях появилась новая строка: «управление общим имуществом совместного домовладения». Фактически, услуга не новая. Издержки на ее оказание белорусы оплачивали исправно. Стоимость была «раскидана» по другим ЖКУ. В частности, санитарному содержанию вспомогательных помещений, техническому обслуживанию дома и лифта, а также вывозу твердых коммунальных отходов. Тарифы на эти начисления немного снизили в пользу новой услуги.

Управление общим имуществом начисляют исходя из метража квартиры. Что интересно, с введением новой графы в совокупности с четырьмя указанными выше ЖКУ, цена на них в немного снизилась. Для стандартной двухкомнатной квартиры в столице площадью около 50 кв. м экономия составляет примерно 20 копеек. Правда, из-за повышения расценок на горячее водоснабжение, экономии – как не бывало!

Также введено понятие уполномоченного лица. Фактически, речь идет о государственном заказчике, который решает насущные вопросы жителей дома, если в многоэтажке не организовано ТС или ЖСПК. Например, теперь жители могут сделать более добротный ремонт или утепление стен. Этими (и многими другими) вопросами в комплексе будет заниматься уполномоченное лицо.

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