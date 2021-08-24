Ученые обнаружили в Польше уникальный боевой меч возрастом более 1000 лет 24.08.2021, 13:45

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иллюстрационное фото

Археологи совершили находку совершенно случайно.

В ландшафтном парке Вдецкого в Польше был обнаружен уникальный меч, которому на сегодняшний день уже свыше 1200 лет. Его сделали в Скандинавии в 8 столетии. Археологи совершили невероятную находку совершенно случайно и отнесли ее к числу очень редких.

Об этом сообщает Nauka w Polsce (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты отмечают, что они искали старинное поле битвы 1091 года, но результат превзошел все ожидания и был обнаружен невероятно редкий боевой меч. В «Польской хронике» рассказывается о том, что князь Владислав I Герман тогда должен был сражаться с померанцами рядом с рекой Вда, которая расположилась недалеко от таинственного города Джу.

Археологи предварительно провели тщательный анализ рельефа, восстановили старые маршруты и выбрали определенную территорию рядом с современным городом Грудек. Именно там они начали проводить свои исследования для того, чтобы отыскать хотя бы незначительные следы битвы, которая состоялась примерно 900 лет назад. Там же они и нашли боевой нож, используемый еще в 8 столетии.

Профессор Петр Пранке подчеркнул, что артефакт может оказаться невероятно редким лангсаксом, который изготовили норвежцы. Датируется он серединой 8 века нашей эры и относится к числу боевого оружия. Стоит отметить, что находка была совершена еще весной 2021 года, но только сейчас специалисты собрали о ней больше данных. Длина меча составляет 90 см, а длина лезвия при этом достигает 80 см.

Матеуш Сосновки отметил, что такие размеры достаточно большие, как для боевого ножа, поэтому он мог использоваться даже в боях против полноценных обоюдоострых мечей, которые были распространены в то время.

Подобный артефакт был обнаружен археологами еще и в 2015 году. Меч также был изготовлен примерно в середине 8 столетия, в самом начале существования викингов. Скорее всего, находка сделанная в Польше, имеет точно такой же возраст.

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