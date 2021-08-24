В Германии бастуют машинисты поездов 24.08.2021, 14:01

фото: picture alliance

Пассажирские железнодорожные перевозки из-за стачки машинистов приостановлены по всей Германии до 25 августа.

Немецкий профсоюз машинистов GDL продолжил во вторник, 24 августа, забастовку. Клиенты железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) вновь столкнулись с многочисленными задержками и отменами поездов. Как и 23 августа, DB рассчитывает, что на маршрутах дальнего следования будут выполнены лишь около 30% всех запланированных перевозок, на региональных направлениях - около 40 процентов, пишет dw.com.

На расписании движения составов в отдельных федеральных землях стачка отразится по-разному. Так, в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии на маршруты выйдут лишь от 10 до 15 процентов всех составов. В других землях - несколько больше.

Машинисты остановили пассажирские перевозки с 02.00 (03.00 по Минску) 23 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка началась 21 августа. Стачка продлится до 02.00 (03.00 мск) 25 августа.

Профсоюз GDL требует от руководства Deutsche Bahn, среди прочего, повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2%, а также единовременной выплаты в размере 600 евро в связи с пандемией коронавируса.

Deutsche Bahn, пострадавший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией, и от последствий наводнения на западе Германии, предлагает профсоюзу повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

Нынешняя забастовка - вторая в рамках текущего раунда переговоров

В GDL сочли эти условия недостаточными. Представители профсоюза также недовольны коллективным тарифным договором, ранее заключенным DB с другим, более крупным, профсоюзом работников железной дороги и транспорта — EVG.

Нынешняя забастовка машинистов - уже вторая в рамках текущего раунда тарифных переговоров. Первая стачка началась 13 августа и продолжалась двое суток.

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