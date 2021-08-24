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«Зачем помогать существу, у которого давно поехала крыша?…»

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  • 24.08.2021, 14:07
  • 8,594
«Зачем помогать существу, у которого давно поехала крыша?…»

Мощное обращение белоруса к пограничникам.

Подписчик телеграм-канала «Баста!» решил обратиться к пограничникам:

— Дорогие пограничники… Как вы там? Нигде вам не свербит, не упирает? Когда в дозор срочников отправляете с оружием в руках – ни страх, ни совесть не мешают свободному течению ваших государственных мыслей?

Честно, удивляете вы всех нас в последнее время. Обычно, подразделения, которые несут тяжелую и опасную службу, имеют прекрасный моральный дух. Иначе вам нельзя, иначе служба получаться не будет. И многие годы у вас, я надеюсь, все так и было.

А что же стало теперь? Ведь есть у вас задача – охранять границу от незаконных пересечений в обоих направлениях. Правда? Ну вас же всю жизнь этому учили. И как же у вас теперь получается несчастных иракцев в многострадальную Европу запихивать?

Как(?!) пограничник может сопровождать нарушителя до границы, заботливо подносить лестницу к забору…

Во истину, стальные нервы у вас. Оружие есть. Патроны в наличии… А вы сидите, молчите и продолжаете помогать существу, у которого давно поехала крыша…

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