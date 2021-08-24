Washington Post: Директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса «Талибана» 24.08.2021, 14:18

2,916

Встреча прошла в Кабуле.

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан" муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что встреча прошла в понедельник. Необычно в ней то, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и одним из лидеров талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и Пакистана задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме.

Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.

Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.

В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».