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Медики назвали необычный признак перенесенного COVID-19

  • 24.08.2021, 14:30
  • 5,630
Медики назвали необычный признак перенесенного COVID-19
фото: getty Images

Заметив эти признаки, стоит обратиться к врачу.

Отчетливые горизонтальные линии на ногтях человека могут свидетельствовать о перенесенной коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Британской ассоциации дерматологов.

Таким образом вирус все чаще распознается, передает Mirror. Это объясняется тем, что рост ногтей восстанавливается после инфекции и оставляет четкую линию.

Кроме того, углубления у основания ногтей или красные пятна под ними, которые похожи на полумесяцы, тоже могут свидетельствовать о перенесенного COVID-19. Эксперты предупредили, что если вы заметили оранжевые кончики ногтей или их выпадение, стоит обратиться к врачу.

Они пояснили, что горизонтальные линии вызваны временным прекращением роста ногтя по ряду причин, включая лихорадочные заболевания, такие как инфекция COVID-19. Эти вмятины, как правило, появляются через две-три недели после болезни и становятся длиннее на ногтях ног. Отмечается, что они безвредны и со временем отрастают за несколько месяцев.

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