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Известный блогер рассказал правду про гостиницы в СССР

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  • 24.08.2021, 14:44
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Известный блогер рассказал правду про гостиницы в СССР

Гостиницы - типичный срез советского общества.

Если говорить о советских гостиницах в общем, то они представляли собой типичный срез советского общества. На бумаге было одно, на деле другое, а говорили все про третье. Точно так же, как и в любом другом советском учреждении (от детского сада до армии) обычный советский гражданин не обладал в гостиничной системе никакими правами, а только обязанностями, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ о том, что представляли собой советские гостиницы.

Как люди попадали в гостиницу.

Начнём с того, как простые советские граждане попадали в гостиницу. Тут сразу нужно сказать, что практически во все времена существования СССР это была достаточно сложная задача. B Союзе работала плановая экономика и не существовало конкуренции, из-за чего государственные предприятия-монополисты (в том числе и гостиницы) диктовали гражданам свои условия и наплевательски относились к качеству сервиса — мол, и так сожрут, куда они денутся.

Практически всегда в любой гостинице у стойки администратора стояла табличка "мест нет". На самом деле места были, но распределялись они как правило, за какие-то дополнительные ништяки от жаждущих заселения клиентов. Гарантированно получить номер могли только те, у кого была "бронь" — скажем, командировочные инженеры, спортивные команды, артисты либо иностранные товарищи, а вот для простых смертных стояла табличка "мест нет".

Как можно было получить номер? Для этого нужно было принести администратору какой-нибудь "подарок", вроде пачки хорошего чая, плитки хорошего шоколада, бутылки алкоголя либо просто "дать сверху", Tаким словосочетанием называлась дополнительная оплата, которая шла в карман администрации. Те, кто был менее пробивным либо менее состоятельным — был вынужден ночевать по вокзалам/у друзей — проблема дефицита жилья в другом городе стояла в СССР очень остро, хотя номинально гостиницы вроде как были.

Правила советского гостиничного быта.

После того, как простой советский человек, "дав на лапу" администрации, наконец-то переступал порог своего номера — он не мог в полном смысле слова расслабиться и чувствовать себя спокойно, так как тут его поджидал целый свод правил и расписаний. Ну и что, что вы заплатили за номер свои деньги (часто немалые, да ещё и "дали сверху") — это никого не волнует.

Во-первых, если вы путешествовали в одиночку и заказали полулюкс, то во вторую комнату этого номера к вам могли подселить кого-то ещё. Это же касалось и обычных двухкоечных однокомнатных номеров. K вам с легкостью подселяли чужого незнакомого человека, абсолютно не спрашивая вашего на то желания. Помимо этого, на вас сваливался целый свод правил — в гостиницах совершенно нельзя было шуметь, причём "шумом" из-за плохой звукоизоляции нередко считался даже обычный громкий разговор в номере.

Разнополая пара могла заселяться в номер вместе только в том случае, если у них в паспортах были штампы о браке. После 23 часов никто из гостей (девушек) не мог остаться у вас в номере — за этим следили надзиратели на этажах. В целом отношение персонала к "обычным" постояльцам советских гостиниц было высокомерным и хамским.

Условия жизни в советских гостиницах.

Ну ладно, скажете вы — в советские гостиницы было сложно попасть, там было множество строгих правил, а персонал вёл себя хамовато — но может, сами условия жизни были замечательными? Мебель, кухня, удобства? Разочарую вас, всё было крайне низкого качества — опять же, из-за отсутствия конкуренции.

Мебель в гостинцах была ужасная — расшатанные кресла, облупленные тумбочки и трёхногие кривоногие столики. Практически всегда в номере что-нибудь не работало — либо слив в унитазе, либо смеситель в рукомойнике, либо вентилятор под потолком. Если всё из вышеперечисленного работало — то обязательно не горело одно из двух бра над кроватью, а в кранах не было горячей воды. Тут ещё нужно сказать, что туалет и ванная в номере были только в дорогих люксах, а в обычных номерах "удобства" были чаще всего общими, на этаже. Никакой зубной пасты, мыла и шампуня в номерах не было — было в лучшем случае вафельное полотенце с подозрительными желтыми пятнами, часто одно на двоих.

Нередкими соседями по номеру у вас могли стать тараканы, а в отдельных запущенных случаях — даже и клопы. Кстати, если советские клопы вдруг нападали на гостиницу — то вывести их не было уже почти никакой возможности, гостиница так и оставалась клопиной до последних дней своего существования.

Чем кормили в советских гостинцах? Меню здесь не отличалось от обычных дешевых советских столовок. B меню были серые сосиски, котлеты с гречкой, какие-нибудь загадочные щи хочешь ешь, хочешь хрен полощи, сметана в стаканах, компот из сухофpуктов и цикорий с молоком под названием "кофе". Обеды, завтраки и ужины в буфете при гостинице чаще всего оплачивались отдельно, а после еды нужно было убрать за собой тарелки.

Гостиницы для избранных.

Как — спросите вы — неужели в СССР не было хороших гостиниц? Откуда же тогда взялись все эти красивые фото с улыбающимися иностранцами возле советских отелей? Да, хорошие гостиницы действительно были — это, во-первых, так называемые "цековские" гостиницы — туда селили всяких советских чиновников, работников ЦК и руководителей всех рангов, и отношение персонала там было совсем другим. Никто не хамил, меню в буфете было нормальным, да и после 23 часов можно было спокойно приглашать гостей — вплоть до того, что через администрацию гостиницы можно было вызвать в номер девушек из ближайшего "дома моделей". В таких гостиницах были также и закрытые спецмагазины со всяким дефицитом, вроде заграничного алкоголя или сигарет:

Во-вторых — "элитными" гостинцами считалась сеть гостиниц "Интурист", что существовала в крупных городах СССР и обслуживала, в основном, иностранцев. "Интурист" был государством в государстве — это было закрытое режимное предприятие, анкета для службы в котором проверялась так, словно это была служба в КГБ. Кстати, КГБ нередко вербовало сотрудников "интуриста" для того, чтобы следить за иностранцами. В 1970-80-е годы при "Интуристах" (по согласованию с администрацией) также работали фарцовщики, а отношение к постояльцам было подчеркнуто вежливым.

Всё это казалось давно и прочно забытым, но судя по последним тенденциям — может и вернуться.

Такие дела. А вы застали гостиницы времён СССР? Что думаете про них?

Напишите в комментариях, интересно.

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