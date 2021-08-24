На белорусские заводы принимают кого попало 24.08.2021, 14:47

4,058

иллюстрационное фото

С каждым днем ситуация становится все напряженнее.

Сотрудник электротехнического завода рассказал телеграм-каналу «БОР», что за последние три недели не было ни одного заказа по шкафам. КТУ (коэффициент трудового участия) неизбежно падает.

Параллельно с этим с начала лета на заводе побывали уже восемь практикантов. И это только в одном отделе. К слову, все из восточных стран. Неужели бывший нашел куда пристроить иракцев, которых не приняли ни литовцы, ни поляки?

Так или иначе, ситуация складывается как никогда лучше. Идейных становится все меньше, на заводы отправляют кого попало лишь бы отчитаться по закрытым рабочим местам. Заказчики тоже не дураки: видят, что на нормальные расходники денег нет, а потому брать что попало себе дороже. Как говорится, скупой платит дважды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».