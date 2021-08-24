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Ученые выяснили, как муравьи строят свои города

  • 24.08.2021, 14:57
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Ученые выяснили, как муравьи строят свои города

Это поможет человеку более эффективно строить метро и добывать полезные ископаемые.

Подземные города муравьев — целое искусство. Они представляют собой спускающиеся вниз туннели, которые разветвляются и ведут в самые разные «залы»: для королевы, ее детенышей, выращивания грибов или мусорных свалок. Эти города очень большие, достигают семи метров в длину и существуют в течение десятилетий, не разрушаясь.

Ученые из Калифорнийского технологического института, Государственного университета Канзаса (США) и Политехнического института Гренобля (Франция) решили узнать, как именно муравьи строят себе жилище. По мнению авторов работы, это поможет и человеку: прежде всего — более эффективно копать под землей, добывать полезные ископаемые или рыть туннели метрополитена. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

За колонией муравьев наблюдали в течение года, изучая их деятельность. Затем ученые просвечивали туннели рентгеном и рассматривали их при помощи трехмерного сканирования. В итоге удалось создать модели, наглядно демонстрирующие прогресс, которого достигли насекомые по мере расширения туннелей.

Потом исследователи приступили к анализу того, что на самом деле делали муравьи во время работы.

Выяснилось, что они старались действовать максимально эффективно: рыли туннели, используя стенки контейнера, чтобы сократить объем, а также делали ходы по возможности прямыми и максимально крутыми. А еще муравьи удаляли наиболее твердые зерна из почвы, чтобы те не помешали копать и не рухнули в туннель.

Тем не менее ученые пришли к выводу, что все это насекомые делали «неосознанно»: они скорее повиновались инстинкту, который помогал копать, не нарушая законов физики. То есть это не поведение отдельного муравья, а слаженные действия суперорганизма — колонии. В чем секрет подобного поведения — загадка, но ученые надеются на ее основе создать искусственный интеллект, который будет подражать технике насекомых.

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