закрыть
24 августа 2021, вторник, 16:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дискриминация и грабеж»: рабочие Минского моторного завода возмущены новым приказом руководства

5
  • 24.08.2021, 15:15
  • 8,256
«Дискриминация и грабеж»: рабочие Минского моторного завода возмущены новым приказом руководства

Ситуация на предприятии накаляется.

На Минском моторном заводе появился приказ под номером 335П «О выплате материальной помощи к 1 сентября», сообщает телеграм-канал «Метод 41».

Может показаться, что заботливое руководство ММЗ в лице генерального директора Рогожина и его заместителя по идеологии Новика в порыве благородства помогает своим сотрудникам собирать детей в школу, однако, трудовой коллектив предприятия был возмущен тем, что выплаты будут производиться только членам желтого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» из средств завода, в равной степени принадлежащих всем работникам.

«Суть приказа — дискриминация и грабеж», — пишут рабочие ММЗ. Такой приказ нарушает статью 14 Трудового Кодекса РБ «Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений» и даже статью 36 Конституции РБ «О свободе объединений».

Работники ММЗ, не желающие кормить «БЕЛПРОФМАШ» за свой счет, требуют признать приказ 335П, в части ограничения круга работников для получения материальной помощи принадлежностью к профсоюзу, незаконным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев