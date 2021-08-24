«Дискриминация и грабеж»: рабочие Минского моторного завода возмущены новым приказом руководства 5 24.08.2021, 15:15

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Ситуация на предприятии накаляется.

На Минском моторном заводе появился приказ под номером 335П «О выплате материальной помощи к 1 сентября», сообщает телеграм-канал «Метод 41».

Может показаться, что заботливое руководство ММЗ в лице генерального директора Рогожина и его заместителя по идеологии Новика в порыве благородства помогает своим сотрудникам собирать детей в школу, однако, трудовой коллектив предприятия был возмущен тем, что выплаты будут производиться только членам желтого профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» из средств завода, в равной степени принадлежащих всем работникам.

«Суть приказа — дискриминация и грабеж», — пишут рабочие ММЗ. Такой приказ нарушает статью 14 Трудового Кодекса РБ «Запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений» и даже статью 36 Конституции РБ «О свободе объединений».

Работники ММЗ, не желающие кормить «БЕЛПРОФМАШ» за свой счет, требуют признать приказ 335П, в части ограничения круга работников для получения материальной помощи принадлежностью к профсоюзу, незаконным.

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