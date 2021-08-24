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Зеленский расчувствовался во время перформанса на параде ко Дню Независимости: видеофакт

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  • 24.08.2021, 15:20
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Зеленский расчувствовался во время перформанса на параде ко Дню Независимости: видеофакт

В постановке показали путь Украины от времен Киевской Руси до сегодняшнего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский заплакал во время театрализованного перформанса "День народження країни" ("ДНК") на параде ко Дню Независимости. Фрагмент с мероприятия на Майдане Незалежности в Киеве в YouTube опубликовал "24 канал".

В постановке, которая длилась около 13 минут, показали путь Украины от времен Киевской Руси до сегодняшнего дня. Олицетворением Украины стала маленькая девочка с букетом полевых цветов в руках. Она постепенно спускалась по улице Институтской на Майдан, после чего побежала навстречу к колонне украинских военных.

В этот момент оператор показал Зеленского, который расчувствовался, наблюдая за перформансом.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад.

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