Китайская алюминиевая посуда подорожает для белорусов? 2 24.08.2021, 15:23

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Фото: prom.ua

В ЕАЭС ввели антидемпинговые пошлины.

Евразийская экономическая комиссия решила ввести специальные антидемпинговые пошлины на кастрюли, сковородки, сотейники, блинницы, гусятницы и казаны из алюминия, которые поставляет Китай. Пошлину вводят на пять лет, и она будет равна 21,89% от стоимости, пишет «Онлайнер».

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК провел расследование. Оно показало, что Китай при поставках посуды из алюминия демпингует и таким образом наносит ущерб этой отрасли в ЕАЭС. А это, в свою очередь, вынуждает страны-участницы принимать антидемпинговые меры.

Решение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования. Напомним, в ЕАЭС входят пять стран: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

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