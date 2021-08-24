закрыть
24 августа 2021, вторник, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китайская алюминиевая посуда подорожает для белорусов?

2
  • 24.08.2021, 15:23
  • 1,102
Китайская алюминиевая посуда подорожает для белорусов?
Фото: prom.ua

В ЕАЭС ввели антидемпинговые пошлины.

Евразийская экономическая комиссия решила ввести специальные антидемпинговые пошлины на кастрюли, сковородки, сотейники, блинницы, гусятницы и казаны из алюминия, которые поставляет Китай. Пошлину вводят на пять лет, и она будет равна 21,89% от стоимости, пишет «Онлайнер».

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК провел расследование. Оно показало, что Китай при поставках посуды из алюминия демпингует и таким образом наносит ущерб этой отрасли в ЕАЭС. А это, в свою очередь, вынуждает страны-участницы принимать антидемпинговые меры.

Решение вступает в силу через 30 дней после официального опубликования. Напомним, в ЕАЭС входят пять стран: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев