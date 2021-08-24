Врачи назвали наиболее восприимчивый к COVID-19 возраст у детей
- 24.08.2021, 15:26
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Канадские специалисты исследовали почти 6300 семей.
Медики установили, что младенцы и малыши в возрасте до трех лет практически не восприимчивы к коронавирусу. Однако в случае инфицирования становятся самыми опасными разносчиками болезни.
Об этом сообщает JAMA Pediatrics.
Канадские ученые в ходе исследования проанализировали положительные тесты, полученные в каждой отдельной семье, а затем определили так называемый «индексный случай» — человека, который первым заболел и заразил других членов семьи.
Они выделили 6280 семей, в которых первому зараженному было меньше 18 лет, затем выявляли вторичных больных в том же доме, которые заболевали в течение двух недель после выявления симптомов у первого. В результате оказалось, что риск тяжелого течение болезни и смерти от коронавируса по-прежнему значительно ниже у детей младшего возраста по сравнению с детьми подросткового возраста и взрослыми.
Ученые отмечают, что полученные в ходе исследования результаты помогут скорректировать стратегии предотвращения заболевания детей в школах, детсадах и других учреждениях.