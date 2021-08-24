Шведский аэропорт первым в мире полностью отказался от углеродного топлива 3 24.08.2021, 15:37

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С прошлого года в аэропорту начали активно использовать биотопливо.

Один из крупнейших аэропортов Швеции Шеллефтео стал первым аэропортом в мире, который полностью отказался от использования углеродного топлива. В 2020 году на Шеллефтео выбросы парниковых газов CO2 оказались равны нулю, пишет «Евро пульс».

С прошлого года в аэропорту начали использовать биотопливо для отопления здания, а электричество на аэровокзал стало поступать исключительно от поставщиков, имеющих специальный сертификат соответствия экологическим нормам.

Кроме того, весь технический транспорт снабдили электродвигателями или стали заправлять биотопливом.

Из Шеллефтео самолеты летают не только по стране, но и на средиземноморские курорты.

Аэропорт Шеллефтео активно занимается поиском новых способов ускорения перехода к экологической безопасности во всей авиации. Так, уже в этом году на аэровокзале будут проводить испытания для eVTOL – электросамолета с вертикальным взлетом.

Европейские аэропорты стараются стать экологичнее не только по используемому топливу. Два года назад Брюссельский аэропорт «нанял» на работу овец для «стрижки» газонов: в отличие от газонокосилок, овцы не только работают без вредных выбросов, но и поддерживают биоразнообразие. Они съедают траву и не повреждают верхние слои почвы, в результате освобождается место для новых ростков.

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