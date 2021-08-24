Монета с портретом Карла I помогла ученым разгадать тайну форта 24.08.2021, 15:42

Город-форт Сент-Мэри был одним из древнейших колониальных поселений Англии.

Город-форт Сент-Мэри был одним из древнейших колониальных поселений колониальной Англии в США. Группа археологов, которая проводила тут раскопки, обнаружила монету из серебра. Находке не менее 400 лет, на ней изображен король Карл I. Об этом сообщает Live Science (перевод - planetanovosti.com).

Серебряный шиллинг эквивалентом 8 долларов в 17 веке был отчеканен в Лондоне. Археологи уверены, что изготовили серебряник минимум за 10 лет до казни короля его врагами. Карл I был казнен в Тауэре в 1633 году. Монета в отличном состоянии, на ней удалось рассмотреть портрет Короля. Если бы не хорошая сохранность артефакта, установить даты было бы невозможно.

Форт, на месте которого нашли шиллинг, построили в 1634 году. Также на месте раскопок обнаружили фрагменты старинной посуды из “рейнской” керамики, свинцовые выстрели мушкетов. Керамическая посуда датируется 12-15 веками нашей эры (эпоха Средневековья).

Эти находки дают возможность воспроизвести историю форта. Например, артефакты дают более точные временные отрезки, позволяющие узнать о периоде процветания форта.

Самое главное, это определение даты заселения города. Археологи не собираются останавливаться. Они планируют проводить раскопки и дальше, пока не восстановят полную хронологию развития и упадка города Сент-Мэри.

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