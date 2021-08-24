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Впервые в истории США женщина стала командиром атомного авианосца

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  • 24.08.2021, 15:52
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Впервые в истории США женщина стала командиром атомного авианосца
Эми Бауерншмидт
Фото: America’s Navy

На протяжении всей карьеры капитан Эми Бауерншмидт налетала более трех тысяч часов.

Капитан Эми Бауерншмидт официально стала первой женщиной-командиром атомного авианосца Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США (перевод — nv.ua).

Бауерншмидт назначили на должность командира атомного авианосца в декабре 2020 года. 19 августа во время официальной церемонии ей передали полномочия предыдущего командира — капитана Уолта Слотер.

Под его руководством, которое длилось более двух лет, USS Abraham Lincoln принял участие в крупнейшем боевом обучении, которое длилось 10 месяцев и предусматривало дислокации в разных уголках мира. За это Слотера наградили орденом Легион Заслуг.

Фото: Пресс-служба Военно-морских сил США

Во время церемонии состоялось зачитывание приказов об изменении постоянного места дислокации прежним и новым капитаном авианосца. Слотер подчеркнул, что убежден: «передает командование в надежные руки капитана Бауерншмидт».

«Нет более смиренного чувства ответственности, чем знание того, что тебе поручили руководить людьми, выбранными для того, чтобы делать нашу нацию лучше», — заявила она во время церемонии.

Эми Бауерншмидт родилась в городе Милуоки, штат Висконсин. В 1994-м она окончила академию ВМС США — выпускницы этого года стали первыми женщинами, которые несли службу на боевых кораблях и самолетах.

Бауерншмидт начала карьеру во флоте пилотом вертолета Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Диего на эсминце USS John Young. Она также участвовала в операциях в северной части Персидского залива. На протяжении всей карьеры Бауерншмидт налетала более трех тысяч часов.

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