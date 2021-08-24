Германия отказалась обслуживать двигатели для российского флота 1 24.08.2021, 16:08

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иллюстрационное фото: korabel.ru

Кольцо технологических санкций в отношении промышленности РФ сжимается.

Страны Запада продолжают сжимать кольцо технологических санкций в отношении российской промышленности, пишет finanz.ru.

Вслед за авиапромом под удар экспортного контроля, запрещающего поставки в РФ продукции двойного назначения, попала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - на 100% принадлежащий государству холдинг, объединяющий 40 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Иностранные компании все чаще отказываются от обслуживания комплектующих, поставленных отечественным судостроительным предприятиям, сообщил на брифинге глава ОСК Алексей Рахманов.

«Проблема нарастает с каждым днем», - констатировал он. Растет как количество задержек с поставками продукции из-за рубежа, так и число полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.

В частности, сложности возникли с двигателями из Германии.

«Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нас об этом уведомил, и уже пятый месяц не приезжает. А объясняют это тем, что, несмотря на то, что подписан контракт и двигатель поставлен нам на завод, они повторно обращаются в BAFA (Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля Германии)», - цитирует Рахманова ТАСС.

В марте 2021 года стало известно, что поставки силовых установок для российских кораблей заблокировала Норвегия.

Власти страны оказались одобрить сделку по продаже российскому «Трансмашхолдингу» (ТМХ) завода Bergen Engines, который специализируется на производстве судовых двигателей.

Крупнейший машиностроительный холдинг России, на заводах которого строятся силовые установки для ОСК, планировал приобрести норвежский актив у британской корпорации Rolls-Royce за 150 млн евро. Но сделку, которая открыла бы России доступ к западным технологиям судового двигателестроения, затормозило Управление национальной безопасности Норвегии.

Созданная в 1946 году Bergen Engines является поставщиком для норвежского флота, а также обслуживает более 5 тысяч находящихся в эксплуатации силовых установок. «Очевидно, что российская компания не может быть допущена к обслуживанию критического оборудования оборонного назначения», заявили тогда в совместном релизе норвежские Минобороны и Минюст.

По данным Центра статистики и мониторинга инноваций НИУ ВШЭ, почти треть всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупаются за рубежом. При этом в период 2011-18 гг технологическая зависимость уверенно росла: доля импорта с 21,1% подскочила до 29,3%.

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