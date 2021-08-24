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«Так может, руководителей стоит оставить наедине со всем разобраться, а нам побыть дома?»

  • 24.08.2021, 16:11
  • 2,100
«Так может, руководителей стоит оставить наедине со всем разобраться, а нам побыть дома?»
Фото: «Белсат»

Жителей Вилейского районе хотят заставить платить за недосмотр чиновников.

Телеграм-каналу «БОР» сообщили, что в Вилейском районе на водонапорной башне сломался насос. Порядка 20-30 домов остались без воды. На новый насос собирают средства с жителей. Что водоканал, что колхоз отводят глаза в сторону и делают вид, будто так и должно быть.

Самое интересное, что наверняка этот же насос находится на балансе у какой-либо из структур, а значит, она ответственна за его поломку. Ведь все мы знаем как у нас осуществляется техническое обслуживание оборудования: работает и хорошо. Не работает — мы не при делах. Вот и получается, что сразу на руководящих постах появляются гнилые люди, а от них уже гниет и оборудование. Так может, дать им наедине со всем этим разобраться, а самим побыть дома?

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