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В Токио начались Паралимпийские игры

  • 24.08.2021, 16:28
В Токио начались Паралимпийские игры
Фото: Reuters

В играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран.

В Токио начались Паралимпийские игры. Церемония открытия соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями состоялась вечером во вторник, 24 августа, пишет dw.com.

На Паралимпиаде отсутствуют атлеты из Афганистана, власть в котором в середине августа захватили боевики террористической организации "Талибан". В знак солидарности с афганскими паралимпийцами, у которых из-за событий в стране не было возможности прилететь в Токио, во время парада спортсменов на церемонии открытия флаг Афганистана вынес волонтер. По словам главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, этой акцией паралимпийское движение хочет "ясно заявить о своей позиции".

4400 атлетов из более чем 60 стран

В Паралимпиаде участвуют около 4400 атлетов более чем из 60 стран.

Российские паралимпийцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) представляют команду Паралимпийского комитета России (ПКР) и не имеют права демонстрировать символы российского государства.

Вновь ужесточены ограничения

22 августа организаторы Паралимпиады вновь ужесточили противоэпидемические правила. Среди прочего, увеличено число обязательных тестов на коронавирус и еще более сокращен возможный радиус передвижений атлетов вне соревнований. Как и на Олимпиаде-2020, на Паралимпийских играх практически отсутствуют зрители. Исключения сделаны для небольшого числа школьников, которых допустят на стадионы в рамках интегративных образовательных программ.

Паралимпийские игры в Токио должны были состояться с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но были отложены из-за пандемии.

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