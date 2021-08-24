Литовский бизнес потерял интерес к белорусскому рынку 3 24.08.2021, 17:08

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В этом году заметно просел импорт из Литвы.

В первом полугодии заметно упал импорт литовских товаров в Беларусь, пишет zerkalo.io. Это происходит на фоне политического кризиса межу странами, а также введенных Западом санкций в отношении Лукашенко. Напомним, ранее «мэр» Минска предлагал убрать литовские товары (как и польские с украинскими) с «козырных» полок сетевых магазинов.

В 2020 году Литва заняла 6 место по объему товарооборота, а по экспорту — 4-е. Из официальных данных Белстата следует, что в январе–июне этого года Литва оказалась уже на 7 месте в списке стран по товарообороту. Существенно просел импорт из Литвы в Беларусь, минус на уровне 38%. Это наихудший показатель среди 10 основных стран — партнеров Беларуси по торговле.

Товарооборот между Беларусью и Литвой падает уже третий год подряд.

В Литве также отмечают снижение поставок товаров в Беларусь. В агентстве по развитию предпринимательства и экспорта «Предприимчивая Литва» заявили, что в первом полугодии экспорт сократился на 11%.

Исполнительный директор Литовской ассоциации экспортеров Гедрюс Багушинскас рассказал, что влияет на торговлю с Беларусью.

«Торговля с Беларусью небольшая по объему: мы глубоко в эту страну не заходили. Там стесненные условия, Беларусь очень защищает своих производителей, устанавливает квоты на продажу, там много требований, есть проблемы с расчетом. Страна непростая, поэтому немного предпринимателей из Литвы там работает. Это как с Китаем: планируют, много усилий прилагают, но результатов нет», — сказал Багушинскас.

Гедрюс Багушинскас считает, что «В Беларуси все управляется просто — в приказной форме. Это непрогнозируемо, иногда бывают запугивания и… может казаться, что запретов недостаточно, но могут установить конкретную дату, когда все должно быть сделано», — считает Багушинскас.

Ранее литовский бизнесмен Миндаугас Марцинкявичюс назвал ошибкой свое решение развивать розничную сеть Mart Inn в Беларуси. Он хотел бы продать этот бизнес, но его ликвидность в нашей стране сейчас близка к нулю.

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