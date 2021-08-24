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Ученые выяснили, почему ядро Земли не плавит планету

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  • 24.08.2021, 17:16
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Ученые выяснили, почему ядро Земли не плавит планету

Поверхностный слой ядра разогрет до 6000 ° C.

Земное ядро состоит из сплава железа и никеля с примесями других химических элементов. Поверхностный слой ядра разогрет до 6000 ° C. Но при этом оно абсолютно не плавит нашу Землю. Почему так происходит, выяснили ученые. Об этом сообщает Science Focus (перевод - planetanovosti.com).

От верхней границы ядра до поверхности Земли всего 2900 км. Если бы Солнце было так близко, оно бы сожгло и расплавило нашу планету. Так почему же ядро не уничтожает планету изнутри?

Во-первых, вокруг ядра твердая каменная порода — мантия. Земная кора, на которой мы живем, плавает по этой мантии. Мы не стоим на месте, потому что тектонические плиты всегда двигаются. И конечно же нельзя путать разницу между температурой и теплом.

Температура — это плотность энергии, а тепло — это сама энергия. Ученые привели пример на бенгальском огне. Когда мы его разжигаем, температура искры достигает 1500 ° C. При этом она не причинит вам вреда. А вот кипящая вода (температура кипения 100 ° C) может убить. Все потому что в емкости с кипятком тепловой энергии на много больше.

Для того чтобы ядро расплавило Землю, ему необходимо гораздо больше тепловой энергии, чем есть. К счастью, мы живем в оптимальных условиях, а Солнце находится от нас очень далеко.

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