Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула 24.08.2021, 17:25

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Фото: Reuters

Проехать к нему могут только иностранцы.

Движение "Талибан" перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, сообщает ria.ru.

"Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев", - заявил представитель талибов на проходящей в Кабуле пресс-конференции, которую транслируют спутниковые телеканалы.

Муджахид также обратился к афганским переводчикам, сотрудничавшим ранее с посольствами иностранных государств в Кабуле, а также с иностранными военными.

"Мы хотим успокоить переводчиков-афганцев, мы защитим их, и призываем их не покидать Афганистан … то, что происходит сегодня в аэропорту Кабула, больно, американцам не следует призывать афганцев покидать страну", - сказал официальный представитель.

Представитель талибов также призвал служащих из "сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места".

Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

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