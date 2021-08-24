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В среду днем будет до +20°С

  • 24.08.2021, 17:39
В среду днем будет до +20°С

Прогноз погоды по Беларуси на 25-27 августа.

25 августа по юго-восточной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, на остальной части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. По юго-восточной половине страны ожидаются дожди, местами прогремят грозы. В отдельных районах Гомельской области пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +4°С по северу до +15°С по юго-востоку страны, днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет падать.

26 августа республика окажется в области пониженного атмосферного давления, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5..+12°С, местами до +14°С; днем от +13°С по западу до +22°С по востоку страны.

27 августа сохранится влияние области пониженного давления и фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу

и востоку страны, днем на большей части территории республикиожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, местами до +14°С, днем +16..+23°С.

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